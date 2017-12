Pedenjpedov zborček med prazniki

28.12.2017 | 12:30

Novo mesto - »Prazniki so pred vrati in z njimi nakupovalna mrzlica, ki polni trgovske centre, kar pa ni moč reči za naše duše, ki po koncu prazničnega vrveža ostajajo vse bolj prazne. Zdi se, da z nakupovanjem daril ne gre več za skromno pozornost, temveč nekontrolirano pretiravanje, ki ljudi bolj razdvaja kot združuje,« je zapisala Katarina Dvornik iz novomeškega vrtca Pedenjped in nadaljevala, da je njihov vrtec v tem času svojim someščanom, malčkom in celo prebivalcem avstrijskega Gradca raje podaril čas in pozornost.

»Pedenjpedov zborček je namreč s čudovitimi glasovi in prikupnim repertoarjem razveseljeval zaposlene v Krki, tovarni zdravil, ter Splošni bolnišnici Novo mesto in tudi na prireditvenem prostoru za Novomeščane in Novomeščanke na Novem trgu. Odpravili smo se tudi v avstrijski Gradec, kjer so ob ledenih jaslicah s svojo prisrčnostjo privabljali mimoidoče,« je dodala in zaključila: »Zlate sreče in veselja smo natresli vsepovsod, koliko se vas - nas je prijelo, pa bo pokazalo novo leto, ko bomo hiteli novim dogodivščinam in morda tudi drug drugemu, naproti.«

M. M., foto: Sašo Barantin, Vrtec Pedenjped