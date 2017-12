Po novem letu stavka v domu starejših občanov

28.12.2017 | 13:25

Del zaposlenih v DSO Novo mesto naj bi v sredo, 10. januarja, izvedel opozorilno stavko, ki jo bodo, v kolikor ne prisluhnejo njihovim zahtevam, še stopnjevali.

Zvonko Vukadinović

Novo mesto - Včerajšnji, sicer že četrti sestanek med Sindikatom zdravstva in socialnega varstva ter vodstvom Doma starejših občanov Novo mesto ni obrodil sadov, tako da za 10. januar napovedana stavka ni preklicana.

Predsednik omenjenega sindikata Zvonko Vukadinovič je pred včerajšnjimi pogajanji za Dolenjski list povedal, da so oblikovali 11 stavkovnih zahtev, glavna ostaja izplačilo nadomestila za nedelo med prazniki. Dokler tu ne najdejo rešitve, se o ostalih odprtih vprašanjih ne mislijo več pogovarjati, saj naj bi po njegovih besedah to počeli že zadnji dve leti, a neuspešno.

»Razlogi so v splošnem nezadovoljstvu, umanjkal je dialog. Ne razumemo, zakaj bi morali zaposleni v DSO Novo mesto, ki so enakopravni javni uslužbenci, delati vsaj šest praznikov več kot drugi javni uslužbenci. Pa ne samo to. Gre pravzaprav za vse praznike, ki so na delovni dan. Če ponazorim s primerom: kuharica v šoli in kuharica v DSO imata enako plačo, če sta v istem plačilnem razredu in zaposleni pod enakimi pogoji. Kuharica v šoli je za vse praznike prosta in dobi nadomestilo plače. Medtem ko kuharica v DSO mora denimo polovico teh praznikov delati, za kar dobi samo 90 odst. dodatka ob plači, se pravi ne dobi niti dveh izplačil. Na drugi strani pa ji za ostale praznike, ko ne dela, pišejo prosto, kar pomeni, da ne dobi niti nadomestila, kot bi ga po zakonu, kot trdimo mi, morala, te ure ji ne gredo v fond ur, tako da mora še ta fond ur dopolniti. To pomeni, da mora te praznike, ko je bila prosta, kasneje oddelati. Se pravi, da je vsaj dvakrat oškodovana,« je pojasnil Vukadinovič, predsednik tega sindikata v novomeškem domu Blaž Božič pa je danes potrdil, da včerajšnja pogajanja niso uspela in da stavko ne mislijo preklicati.

V DSO je zaposlenih čez 200 ljudi, omenjeni sindikat ima čez 60 članov in članic, v domu pa je tudi »hišni« sindikat oz. sindikat doma starejših, od koder so sodelavce in vodstvo včeraj obvestili, da stavke ne podpirajo in bi odprta vprašanja raje reševali z dialogom, da pa se lahko glede tega samostojno odloči vsak delavec posebej.

Direktorica doma Milena Dular je za Dolenjski list danes povedala, da gre za specifično področje dela, kjer je treba organizirati delovni proces vse dni v letu. »In ves čas smo sodelovali in se dogovarjali o vseh organizacijskih rešitvah, tudi v tem času se bomo skušali dogovoriti v dobro sodelavcev in stanovalcev, da bomo skupaj našli ustrezne rešitve. Ves čas razumem zaposlene in jim prisluhnem in se bom na ta način trudila tudi naprej.«

Podrobneje o razlogih za stavko 10. januarja in kako bo ta potekala, v kolikor do takrat ne najdejo skupnega jezika, pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović

