Dvajsetletniku zasegli petarde

28.12.2017 | 17:00

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

Danes ponoči, nekaj po 3. uri, se je na mejni prehod Metlika iz Hrvaške pripeljal 46-letni voznik osebnega avtomobila iz Kranja. Policisti so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,60 mg/l alkohola v izdihanem zraku, zato so ga pridržali do iztreznitve.

Črnomaljski policisti pa so včeraj pozno popoldne 20-letniku zasegli 18 kosov pirotehničnih izdelkov – petard, katerih glavni učinek je pok. Uvedli so postopek o prekršku, zaradi kršitve zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih – predvidena je denarna kazen 400 evrov.

S. G.