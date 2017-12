Letos razdelili 60 ton hrane

28.12.2017 | 14:30

Z leve: Emilija Skrt in Barbara Ozimek (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto (OZRK) je na dopoldanski novinarski konferenci naredilo črto pod letošnje leto. Sekretarka Barbara Ozimek je predstavila socialne pomoči, potek akcije Pomagajmo družini Rajk ter delo z mladimi in natečaj Ker nam je mar, Emilija Skrt pa dvoletni program socialne aktivacije »Kreativen in socialno vključen«, ki ga OZRK izvaja do avgusta letos.

Kot je dejala Ozimkova so letos razdelili nekoliko manj pomoči kot lani, kar pripisujejo izboljšanju gospodarskih razmer. »Ljudje so dobili zaposlitve, a še vedno se jih na nas obrača veliko, ki so nezaposljivi, so starejši in takšni, ki jim prihodki ne dopuščajo, da zadostijo vsem življenjskim stroškom,« je poudarila.

Prehrambeni paket (Foto: M. Ž.)

Tako so na novomeškem Rdečem križu letos razdelili 60 ton hrane v obliki prehranskih paketov, in sicer ga vsak mesec redno prejema 250 družin, 550 družin pa je izrednega prejelo štirikrat na leto. »Na nas se obračajo tudi posamezniki in družine s prošnjami za plačilo najnujnejših življenjskih stroškov za najemnine, ogrevanje, dodatno zdravstveno zavarovanje, elektrike, komunale, obnovo prostorov. Tako pomoč je letos zaprosilo 149 družin, prejelo pa 122 v skupni vrednosti 13.483 evrov,« je povedala Ozimkova.

V začetku letošnjega šolskega leta so 147 osnovnošolcem in srednješolcem iz družin v stiski razdelili naročilnice za nabavo šolskih potrebščin v vrednosti 8.898 evrov, 21 dijakov in študentov pa prejema štipendije, ki jih prispevajo donatorji. »V našem skladišču smo imeli 482 uporabnikov, ki so prišli po obleko in obutev, razdelili smo 4000 kilogramov oblačil, posredovali pa smo tudi 634 kosov pohištva. Svetovanje in individualni razgovor ljudem, ki so na poiskali, pa smo nudili 520 uporabnikom. Razdelilnico hrane je obiskovalo sedem uporabnikov, ki smo jim razdelili 1335 toplih obrokov v vrednosti 4.446 evrov. Nudili smo tudi pranje perila, ki so se ga poslužili 120-krat, 96-krat pa tudi tuširanje v kopalnici,« je nizala Ozimkova in dodala, da so v Sklad za pomoč ljudem v stiski, katerega pokrovitelj je novomeška Krka, letos zbrali malo manj kot 26.000 evrov, ki so jih prispevali 135 donatorjev, za plačila in pomoči pa so porabili 27.900 evrov.

Za Rajkove zbrali polovico potrebnega denarja

V dveh mesecih, odkar poteka humanitarna akcija za obnovo hiše družine Rajk iz Podhoste pri Dolenjskih Toplicah, nastala je na pobudo režiserja dokumentarnega filma Družina Roka Biška in njihove prostovoljke Nuše Rustja, ki je začela z njo, so z različnimi načini zbrali malo manj kot polovico od potrebnih 41.660 evrov. Denar je prispevalo veliko krajevnih organizacij Rdečega križa, oglasilo se je približno 70 donatorjev, osem podjetnikov oz. obrtnikov pa je pomoč ponudilo v materialu in delu.

Hiša družine Rajk (Foto: OZRK Novo mesto)

Z zbiranjem prostovoljnih prispevkov in nakazil na tekoči račun OZRK bodo nadaljevali v januarju, iščejo pa tudi donatorje ali izvajalce z ugodnimi ponudbami za gradbena, elektroinstalacijska, mizarska in slikopleskarska dela ter za stavbno pohištvo. »Na OZRK zaključujemo leto z optimizmom in upanjem, da nam bo v letu 2018 uspelo izpeljati obnovo hiše in Rajkovim omogočiti boljše in predvsem dostojne življenjske pogoje,« je izpostavila Ozimkova.

Posebna pozornost delu z mladimi

Letos so posebno pozornost namenili tudi delu z mladimi in konec septembra pripravili srečanje za mentorje in socialne iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, kjer so jim predstavili načrtovane dejavnosti in jih povabili k sodelovanju. Tako so jih že obiskali učenci iz osnovne šole Brusnice, bodočim vzgojiteljem na Srednji vzgojiteljski šoli so predstavili učno uro s Križem kapico, za osnovnošolce pa so razpisali tudi natečaj za izdelavo razglednic Ker nam je mar. Odzvalo se je 12 osnovnih šol in 4 dnevni centri s 323 izdelki. Komisija je izbrala 15 razglednic, ki jih je izdelalo 16 učencev od 1. do 9. razreda. Izbrane razglednice so natisnili in dodali v prehranske pakete, decembra pa pripravili tudi prostorih Humanitarnega centra na Drski. V tednu Rdečega križa bodo učenci in mentorji prejeli priznanja in nagrado - enodnevni izlet na Debeli rtič.

Gimnazijci so obiskali starejše. (Foto: OZRK Novo mesto)

»Nekaj srednješolcev sodeluje v Klubu mladi za boljši svet. Tedenska srečanja dopolnjujejo z vključevanjem v številne dejavnosti, kot so preventivni zdravstveni program z 'Romi Zdravo' in 'Zbiramo hrano. Lahko prispevaš?'. V Mercatorju v Bršljinu in Mačkovcu so se jim pri zbiranju hrane pridružili naši štipendisti, dijaki Gimnazije Novo mesto in Srednje zdravstvene šole,« je pojasnila Barbara Ozimek in dodala, da so gimnazijci decembra pripravili že tradicionalno prireditev z njihovimi uporabniki in izvedli Gimnazijskega Božička za starejše. Dijaki so pripravili 35 daril za starejše in nakupili čokolade za prehranske pakete.

Kreativen in socialno vključen

OZRK Novo mesto od avgusta letos do junija leta 2019 izvaja dolg program socialne aktivacije, poimenovan »Kreativno vključen in socialno opolnomočen«, na kratko tudi »Kreativen«. Pilotni projekt financirata država oz. ministrstvo za delo in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Kot je povedala Emilija Skrt, strokovna vodja programa, je cilj opolnomočenje ranljivih skupin prebivalstva in izboljšanje njihove zaposljivosti preko razvijanja socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc ter s povezovanjem različnih deležnikov lokalnega okolja. Gre za premik od pasivne k aktivni socialni politiki in za aktivno urejanje socialnega položaja ter za ponovno vključitev udeležencev na trg dela, kjer je to mogoče.

Udeleženci programa Kreativni so pripravili literarno kavarno. (Foto: OZRK Novo mesto)

V omenjenem obdobju bodo izvedli dva programa, v vsakega je oz. bo vključenih 20 nezaposlenih oseb, prejemnikov denarne socialne pomoči, ki jim posredujejo vsebine iz različnih področij. Marsikaj so že spoznali, januarja pa bodo začeli z usposabljanjem s področja kulinarike, gostinstva in turizma v sodelovanju s partnerjem pri projektu Grmom Novo mesto - centrom biotehnike in turizma. Pridobljene kompetence jim bodo omogočale pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije kuharskega pomočnika, je dejala Skrtova in dodala, da jim bo program socialne aktivacije omogočil še pridobitev kompetenc, znanj in spretnosti s področja ponovne uporabe, modnega preoblikovanja tekstilij, podjetniškega način razmišljanja, informacijske in komunikacijske pismenosti, angleškega jezika in možnost vključevanja v prostovoljne aktivnosti.

Iz Omare za otroke

Med drugim so se udeleženci skupine Kreativni vključili tudi v dobrodelno akcijo OZRK Novo mesto Iz omare za otroke, v kateri zbirajo rabljena, uporabna oblačila, ohranjene otroške knjige, igrače in športne rekvizite za obdaritev otrok iz družin v socialno-ekonomski stiski.

Novoletna praznična stojnica bo na Novem trgu postavljena jutri in pojutrišnjem, 29. in 30. decembra, med 16. in 22. uro. Na njej bodo za simbolične prispevke ponudili sladke dobrote, ročna dela in zbrana darilca ter izdelke iz ponovne uporabe.

M. Ž.

