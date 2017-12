Halo, tukaj je bralec Dolenjca: Globa zaradi parkiranja na invalidskem mestu

28.12.2017 | 15:30

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Oglasil se je Trebanjec in povedal za neljubi dogodek, ki se je pred kratkim zgodil njegovemu prijatelju, ki ga je tistega dne peljal na štop. Gre za parkiranje pred trebanjskim zdravstvenim domom. "Kolega je invalid in je bil pet tednov v bolnišnici. Imel je napotnico za terapijo, zato je šel stvari uredit v zdravstveni dom. Parkiral je na mestu za invalide, ker drugje ni bilo prostora, čeprav na avtu ni imel take oznake. Že po sedmih minutah se je vrnil k avtu. To vem, ker sem bil v bližini. A v tem času so prišli redarji iz Mokronoga, slikali njegov avto in mu zapisali kazen, ki jo je kasneje dobil po pošti. Nobene pritožbe in pojasnjevanja na inšpektoratu niso zalegli, prav nič se ni dalo pogovoriti, čeprav je prijatelj bolan, invalid. In sedaj je dobil kazen, kar 120 evrov so mu odbili od pokojnine, ki je že tako majhna. To je sramota," je pretreseno pripovedoval klicatelj s trebanjskega konca, razočaran, da so na inšpektoratu »tako nečloveški«.

Z Medobčinskega inšpektorata za občine Mirnske in Temeniške doline so za lažjo in bolj natančno razjasnitev pravil glede parkiranja poslali kar določbe glede parkiranja iz Zakona o pravilih v cestnem prometu.

Na kratko pa pojasnjujejo, da je pred trebanjskim zdravstvenim domom parkirišče, ki je določeno kot modra cona, kar pomeni, da je parkiranje s postavljenimi prometnimi znaki omejeno na dve uri. Ob prihodu je treba označiti čas prihoda, lahko s parkirno uro ali pa se napiše čas na list papirja. Na istem parkirišču so tudi mesta za parkiranje invalidov. Vozila, ki lahko tam parkirajo, morajo imeti veljavno parkirno karto, ki jo pod predpisanimi pogoji izda upravna enota. Za prekrške glede parkiranja so predpisane globe 40 ali 80 evrov. »V primeru ugotovljenega prekrška redar izda obvestilo o prekršku, ki ga pusti na vozilu. Že na podlagi tega obvestila kršitelj lahko plača globo (polovičko). Če pa globa v osmih dneh ni plačana, se ugotovi lastnika vozila in se mu pošlje plačilni nalog. Lastnik ima možnost vložitve ugovora v osmih dneh, lahko pa plača polovičko v osmih dneh po pravnomočnosti. Če globa ni plačana v roku, gre plačilni nalog v izterjavo. Predvidevamo, da je bilo tako v tem primeru,« pravijo na inšpektoratu.

Novomeščanka je poklicala v zvezi z zaprtjem podhoda na Rozmanovi ulici v Novem mestu, ki ji ne gre v račun. »Predvidevam, da ima lastnik lokala na vogalu dovoljenja za to, da to stori in lokal razširi, a vseeno se mi zdi neverjetno, da te arkade ne bodo več dostopne in na voljo pešcem. Sprašujem se, kako je spomeniško varstvo to dovolilo, ko pa je v kakih drugih primerih veliko bolj strogo,« pravi Novomeščanka, ki smo jo za odgovore napotili k branju aktualne številke Dolenjskega lista, saj je naša novinarka Mirjana Martinovič to temo že vzela pod drobnogled, zadeve pa bo spremljala še naprej.

Spet druga Novomeščanka se je oglasila vesela, da bo na Novem trgu prazničen program, a ker bo zaradi tega na voljo še manj parkirnih mest, jo zanima, ali novomeška občina razmišlja, da bi bili ob zaključku decembra mestni avtobusi zastonj. Meni, da bi se tako več ljudi navadilo na tovrstni prevoz, ker gre za prazničen čas in marsikdo malce več spije, pa bi bilo to koristno tudi zaradi večje varnosti v prometu. Na Mestni občini Novo mesto (MONM) odgovarjajo, da so glede na zasedenost avtobusov zadnje vožnje večine linij mestnega potniškega prometa med 16. in 17. uro, decembrski praznični program pa bo potekal v poznih popoldanskih urah, tako da obiskovalcem programa tovrstna ugodnost ne bi bila v pomoč. Edina izjema sta večerni vožnji linije 5, to je Krka–Mestne njive, ki pa sta prednostno namenjeni večerni izmeni Krke, tovarne zdravil.

Še ena Novomeščanka se je obregnila ob parkiranje, in sicer ob dvourno brezplačno parkiranje s sporočilom SMS oz. prek aplikacije. To se ji ne zdi pošteno in meni, da je vse skupaj preslabo označeno in ljudje za to ugodnost sploh ne vedo, sploh pa se ji ne zdi pravično. Zanimajo jo argumenti in sprašuje, zakaj ne bi zadostoval listek, sicer pa poudarja, da starejši plačevanja z mobiji niso vešči, pa še najmanj denarja imajo.

Na MONM menijo drugače. Pravijo, da se je brezplačno parkiranje s sporočili SMS oz. prek aplikacije izkazalo za zelo pozitiven ukrep. »Brezplačna dopolnitev je glede na sedanji režim parkiranja in z ustreznim izvajanjem nadzora nad pravilno uporabo parkirišč mogoča zgolj prek digitalnega sistema. Sistem ne bi smel predstavljati prevelikih težav, treba je vedeti samo oznako parkirišča. Velika večina (parkirišča na Prešernovem in Florijanovem trgu, Kapiteljski, Jenkovi, Dilančevi in Muzejski ulici) ima oznako NM4, parkirišči na Trdinovi in Kandijski cesti pa imata oznako NM5. Oznaki parkirišča je treba v SMS-sporočilu dodati registrsko oznako avtomobila in vse skupaj poslati na 4333. Navodila za koriščenje brezplačnega parkiranja so navedena tako na tablah na parkiriščih kot na parkirnih avtomatih. Če želi kdo od uporabnikov mestnega jedra koristiti brezplačno ugodnost parkiranja in ne pozna postopka, mu lahko z navodili za uporabo pomagamo tudi osebno, v poslovnem času na rotovžu na Glavnem trgu ali na telefonski številki 051 663 030,« pravijo na MONM.

Nedavno objavljen članek v Dolenjskem listu o odvezanih psih na Trebelnem odmeva. Med drugim ga je prebrala tudi bralka iz Novega mesta, ki ji ne gre v glavo, da so prebivalci Mirnske in Temeniške doline zaradi izpuščenih psov dobili po dvesto evrov kazni, Romom iz okolice Novega mesta, ki imajo veliko takih psov, ki obenem niso še niti cepljeni in vse noči lajajo ter motijo okoliške prebivalce, pa se ne zgodi nič. »Nevarno je iti mimo romskih naselij, ker so ti psi napadalni, ponoči pa res kalijo nočni mir. Zakaj nihče ničesar ne ukrene,« se sprašuje in poudarja, da Romi poznajo le privilegije.

Bralka iz okolice Novega mesta se je oglasila s pohvalo in pripombo v zvezi s smučiščem Gače. »Vesela sem, da so ga usposobili in imamo smučišče blizu doma, čeprav še marsikaj tudi manjka. A nas upokojence moti, da je mogoče kupiti karto najmanj za tri ure in ne manj in da za nas ni popusta, kar je včasih bilo,« pove klicateljica in poudari, da je tri ure skupaj težko smučati še za mladega, kaj šele starejšega človeka. »Tako menijo mnogi moji znanci in prepričana sem, da če bi imeli možnost za dve uri smuke, bi bil obisk gotovo boljši in lastnik ne bi bil prav nič denarno prikrajšan,« pravi »naša« smučarka in dodaja, da sicer 20-odstotni popust za celodnevno karto za upokojence obstaja, a redki se odločijo za ves dan – to namreč za sabo potegne še dodatne stroške s prehrano, »pa vsi vemo, da je že smučarska oprema draga, pokojnine pa majhne«.

Marija Avšič Leben iz Novega mesta si bo letošnje leto gotovo zapomnila. Kaj kmalu bi se namreč lahko zgodilo, da bi zaradi zamašenih žil ostala brez noge. »Do tega ni prišlo zaradi izvrstnih zdravnikov novomeške kirurgije, ki so me kar šestkrat operirali. Naredili so čudež – doktor Makovec, Sevšek in Potkonjak. Vsi so bili izvrstni. Naredili so mi obvode in zdaj normalno hodim. Ne da se povedati, kako sem jim hvaležna,« pravi Novomeščanka, ki poleg zdravnikov pohvali tudi ostalo medicinsko osebje, zlasti sestre na oddelku, kjer je preživela kar tri mesece, saj so bili »vsi zelo prijazni in ustrežljivi«.

Vika Lozar iz Črnomlja sporoča, da se njeni oceni, da je jurjevanje v starem mestnem jedru prava stvar, pridružuje veliko občanov. »Kako lepo so vpeti kultura, stoletno staro jedro in samo praznovanje z raznolikimi možnostmi, od najmlajših do najstarejših. Jurjevanjska draga je zanimiv in lep kotiček mesta, vendar je treba zanjo najti kake druge vsebine. Mladi arhitekti so tudi izrisali projekt ureditve drage za marsikatero zanimivo dogajanje. Strinjam se tudi, da v skladu s tradicijo k jurjevanju sodi tudi pečenka! Pečenka res nosi pečat deželice belih brez,« pravi Lozarjeva in dodaja, da je bilo jurjevanje v Jurjevanjski dragi navadna veselica, kjer se je okoli prizorišča nastopajočih gnetlo ljudi okoli šankov, glasnim razigrancem pa sploh ni bilo mar, da se na odru kaj dogaja. »Moj predlog rešitve problema je, naj gasilci v Jurjevanjski dragi organizirajo veselico. Tako bi bila volk sit in koza cela,« meni.

