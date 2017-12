Zaradi zabavnega zaključka leta spremenjen prometni režim

28.12.2017 | 13:55

Foto: Mestna hiša Brežice/ Discoverbrezice.com

Brežice - V zadnjih dneh letošnjega leta bo zaradi izvedbe prireditve »Prednovoletni koncerti in Silvestrovanje na prostem«, v starem mestnem jedru Brežic nekoliko spremenjen prometni režim v času od 29.12. 2017 do 1.1.2018.

Kot so sporočili iz Mestne hiše Brežice, bo zapora cest (in predhodno tudi parkirnih prostorov) potekala po sledečem razporedu:

- Zapora vseh parkirnih prostorov na odseku Ceste prvih borcev (od menjalnice Ažur do Cerkve svetega Lovrenca) od 28.12.2017 od 15. ure dalje;

- Cesta prvih borcev (od menjalnice Ažur do Cerkve svetega Lovrenca) od 29.12.2017 od 6. ure zjutraj do 1.1.2018 do 18. ure (v skladu z dovoljenjem za zaporo ceste).

Vse stanovalce in uporabnike poslovnih prostorov na omenjenem odseku, naprošajo, da svoje avtomobile pravočasno umaknejo in zagotovijo neoviran potek del priprave prireditvenega prostora (najkasneje 28.12. do 15. ure).

S. G.