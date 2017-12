Zabavni petek z Radiem Krka v Qlandiji

28.12.2017 | 19:00

Novo mesto - V petek, 29. decembra Radio Krka skupaj s Qlandio Novo mesto pripravlja dan nakupov in zabave, ko lahko izkoristite še zadnjo možnost za nakup daril.

Da vam bo ob tem še prijetnejše, radijci od 11. do 19. ure pripravljajo program za vse generacije. Glasbeno animacijski program bo vključeval super zabavno popestritev za vas in vaše malčke, z otroško delavnico, animacijo z Majo Kokol in velikim nagradnim žrebanjem. Pripravljajo pa tudi čisto pravo družinsko fotografiranje z dedkom mrazom, ki za obiskovalce pripravlja tudi presenečenje!

Pridite v Qlandio pri vhodu C in se imejte super z vašim Radiem Krka, v petek, 29. decembra, od 11. ure dalje.

S. G.