Našli onemoglo osebo

29.12.2017 | 07:00

Včeraj ob 12.27 uri so v ulici Stari trg v Trebnjem našli onemoglo osebo. Gasilci PGD Trebnje so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri prenosu obolele osebe.

Pokrili hišo

Ob 9.05 so naselju Apnenik pri Velikem Trnu, občina Krško, gasilci PGD Veliki Trn pokrili del razkrite strehe stanovanjske hiše, ki jo je veter razkril ponoči.

Drevo na cesti

Včeraj ob 7.32 je pri naselju Šentjošt v občini Novo mesto drevo oviralo promet. Gasilca PGD Stopiče in dežurni delavec cestnega podjetja so drevo razžagali in odstranili.

Voda v kleteh

Ob 13.44 je v naselju Boršt, občina Brežice, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Cerklje ob Krki so iz prostorov izčrpali okoli 2 m3 vode in odmašili kanalizacijsko cev.

Ob 22.16 je na Kaptolski poti v Dobovi, občina Brežice, meteorna voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Gasilci PGD Veliki Obrež so izčrpali vodo iz prostorov in iz meteornega jaška.

M. K.