Proračun za 2018 je pod streho

29.12.2017 | 08:35

Šentjernej - Sprejemanje proračuna za leto 2018 je za razliko od prejšnjih let v Šentjerneju potekalo mirno in hitro.

Občinski svetniki so predlog proračuna najprej potrdili konec novembra, sledila je javna razprava, v kateri pa predlogov in pripomb ni bilo, ravno tako ne amandmajev, zato so proračun na decembrski seji sprejeli.

Viktorija Rangus (zadaj)

Prihodki znašajo skoraj 7,6 milijona evrov, odhodki pa skoraj 9.4 milijona evrov. Ob vseh obveznih nalogah bodo za vse načrtovane naložbe skupaj porabili predvidoma skoraj 5 milijonov evrov. Kot smo že poročali, je najpomembnejši projekt dokončanje izgradnje novega vrtca Čebelica v Šentjerneju.

Andreja Topolovšek (na levi)

Na nedavni decembrski seji občinskega sveta je svetnica Viktorija Rangus sicer predlagala umik točke o proračunu z dnevnega reda, ker se točka ni pravilno imenovala - predlog proračuna, gradivo pa naj ne bi bilo ustrezno za sprejemanje na občinskem svetu. A finančnica na občini Andreja Topolovšek ji je pojasnila, da je naziv točke pravi, gradivo pa je od prejšnjič ostalo nespremenjeno, zato je tudi predlog proračuna enak.

Rangusovo je zmotila še sprememba, da župan lahko odloča o več kot 20 odstotkih spremembe izhodiščne vrednosti veljavnih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov. Župan Radko Luzar je zagotovil, da si ne želi več pooblastil in da te možnosti ne izkorišča in je ne misli tudi v prihodnje, ter da bo vedno o vseh pomembnih zadevah odločal občinski svet.

Besedilo in foto: L. Markelj