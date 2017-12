Uspešno zaključili mesec dobrodelnosti

29.12.2017 | 09:00

Foto: Študentski klub Sevnica

Sevnica - Kot vsako leto se je tudi letos Študentski klub Sevnica lotil projekta December – mesec dobrodelnosti. Cel mesec so zbirali trajno hrano, gospodinjska in druga sredstva, ki bi socialno ogroženim družinam v občini Sevnica na obraze narisala nasmeh in polepšala praznike ter zadnje dni v letu 2017.

"S tem namenom smo študentke in študentje z dijakinjami in dijaki Študentskega kluba Sevnica z noto dobrodelnosti prosili osnovne šole in podjetja v občini Sevnica, da se priključijo projektu in na kakršen koli način pomagajo tistim, ki potrebujejo roko sočloveka. V treh tednih smo zopet dokazali, da se s povezovanjem in merico dobrodelnosti lahko za ljudi v stiski zbere veliko hrane in raznih sredstev," so sporočili iz sevniškega študentskega kluba.

Minulo soboto so socialno ogrožene družine prejele praznične pakete, Študentski klub Sevnica pa se zahvaljuje vsem, ki ste s svojimi močmi k temu pripomogli.

S. G.