Krčane bo v pomlad popeljal 46-letni Primorec

29.12.2017 | 09:50

Alen Ščulac (desno) in predsednik NK Krško Zoran Omerzu. (Foto: NK Krško)

Krško - Člansko moštvo nogometnega kluba Krško, kjer so se pred mesecem dni razšli s trenerjem Stipetom Balajićem, ima novega trenerja. Krčane bo v nadaljevanju sezone vodil 46-letni Koprčan Alen Šćulac.

"Veseli nas, da smo se za vodenje članskega moštva dogovorili s trenerjem, kot je Alen Šćulac. Njegov način dela se popolnoma ujema s strategijo NK Krško, katere bistvo je dajati priložnost mladim nogometašem iz lastne nogometne šole in najperspektivnejšim omogočiti dokazovanje v članskem moštvu, ki bo igralo v prvi ligi," je o novem šefu stroke za klubsko spletno izjavil predsednik NK Krško Zoran Omerzu.

Krčani, ki so jesenski del prvenstva končali na 7. mestu, so se s Šćulcem dogovorili za sodelovanje do junija 2019, novi trener pa bo ekipo vodil že na pripravah, ki jih bodo začeli 8. januarja.

"Za prihod v Krško sem se odločil na podlagi strategije kluba, ki sloni na uveljavitvi mladih igralcev, kar mi je blizu, saj sem podobno zgodbo uspešno spisal že v Dekanih. Velik izziv zame je, da to ponovim s Krškim na prvoligaški sceni. Osnovni cilj sezone je, da načrtno pripravimo igralce za čim boljše spomladanske predstave in dokončno uveljavimo nekatere mlade igralce. Ob tej priložnosti bi se zahvalil vodstvu in igralcem NK Dekani za uspešno sodelovanje, želim jim še veliko športnih uspehov."

Nekdanji branilec, ki je med leti 1993 in 2009 igral za pet slovenskih prvoligašev, kariero pa je zaključil v Olimpiji, je po zaključku kariere nadaljeval delo v nogometni stroki. V sezoni 2014/2015 je nekaj časa vodil Koper, nato pa je kot glavni trener ekipo Jadran Dekani lani popeljal iz tretje v drugo slovensko ligo. Hkrati je bedel nad razvojem mladih nogometašev v Dekanih.

Predsednik krškega kluba Omerzu poudarja, da se želijo z načrtnim delom utrditi kot stabilen prvoligaš in postati stalnica prve slovenske lige. "Kratkoročno strategijo smo zastavili do leta 2022, ko bo krški nogometni klub praznoval 100. obletnico. Tako pomemben mejnik želimo doseči v dobri formi, ki jo bomo gradili predvsem na delu z mladimi nogometaši, stabilnem finančnem poslovanju, razvoju organizacijske strukture kluba, obnovi in širitvi infrastrukture ter sodelovanju z lokalno skupnostjo in prebivalci. Posavje je precej povezana in razvijajoča se regija, zato želimo preko nogometa to povezanost še nadgraditi in različne deležnike privabiti k sodelovanju."

Strategijo razvoja NK Krško in načrte do konca sezone 2017/2018 bodo Krčani javno predstavili v naslednjih dneh.

B. B.