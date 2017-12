Obdarovanja otrok tudi v novomeški in brežiški bolnišnici

29.12.2017 | 12:30

Košarkarji Krke vsako leto v decembrskem času obiščejo bolne otroke v novomeški bolnišnici in tudi letos se niso izneverili tradiciji. (Foto: spletna stran KK Krka)

Novo mesto, Brežice - Nekateri bolniki bodo morali silvestrovo preživeti v bolnišnicah, kar pa ne pomeni, da ne bodo deležni prazničnega vzdušja. Pri najmlajših je še toliko bolj pomembno, da se jim, če že morajo biti v tem času v bolnišnici, poskuša polepšati vsaj nekaj trenutkov dneva.

V Splošni bolnišnici Novo mesto so otroke v decembru obiskali in razveseljevali Miklavž, Božiček in dedek Mraz. Prav tako so jih obiskali člani Leo kluba Novo mesto ter košarkarji novomeške Krke, ki so jih razveselili z igračami in spodbudnimi besedami. Malim bolnikom na otroškem oddelku so se pridružili tudi prostovoljci iz skupine Sončki, ki so ob mednarodnem dnevu prostovoljstva zbrali sredstva za nakup igrač. Bolnišnico so obiskali tudi otroci Pedenjzborčka, prostovoljke skupine Pikapolonice pa so za otroke pripravile delavnico Veseli december, kjer so izdelovali majhne smrečice iz naravnih materialov in se veselili prazničnih dni.

Obdarovanja tudi v Brežicah

Na pediatričnem oddelku Splošne bolnišnice Brežice bo vsak otrok, ki bo silvestrovo preživel v bolnišnici, prejel darilce. Na ginekološkem oddelku te bolnišnice pa bodo, kot poroča STA, obdarili otroka, ki se bo v bolnišnici rodil zadnji v letošnjem letu, in tistega, ki se bo rodil prvi v prihodnjem.

Poskrbeli pa so, da bodo prazničnega vzdušja deležni tudi drugi bolniki. Tako je na vsakem oddelku postavljena smrečica z lučkami. Zadnjega decembra bodo imeli praznično večerjo, prvega v letu pa praznično, tradicionalno kosilo. Kuharice pripravijo domače pecivo, v skladu z dieto.

S. G.