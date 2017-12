Lenarti uspešni že na festivalih

29.12.2017 | 11:45

Lenarti z nagradami.

Tomažja vas - Skupina Lenarti iz Tomaže vasi pri Škocjanu je družinski ansambel. Sestavljajo ga trije otroci: Luka, Nika in Blaž, ki igrajo različne ansamble in zraven lepo prepevajo. Da so glasbeno nadarjeni niti ne čudi, saj je njihova mamica Tina uspešna harmonikarica, že vrsto let pa doma poučuje harmoniko v zasebni glasbeni šoli.

Družinski harmonikarski ansambel navdušuje na različnih prireditvah po širši Dolenjski, a ne igra le tujih skladb, pač pa vse več tudi svoje.

Na nastopu v Dolenjskih Toplicah

Prav te dni so veseli, da so nastopili na nedavnem 13. festivalu narodno zabavne glasbe v Dolenjskih Toplicah. Za mlado skupino, ki se na večino festivalov zaradi mladosti še niti ne more prijaviti, je bil nastop izredno uspešen. V družbi dobrih glasbenikov so po ocenah strokovne komisije prejeli naziv Najvšečnejši ansambel, v seštevku komisije in občinstva pa so prejeli bronastega termalčka. Na ta dosežek so še toliko bolj ponosni, ker so sami avtorji nagrajene pesmi Zaupaj le srcu. To je njihova prva avtorska pesem, napisala sta jo Luka, ki je poskrbel za glasbo in prireditvo, mamica Tina pa je prispevala besedilo. Njihova prva lastna skladba je bila priredba Vsak ne more biti muzikant.

Luka, Nika in Blaž Lenart zagotavljajo, da bodo kljub šolskim obveznostim še naprej dejavni tudi glasbeno in bodo svoje poslušalce kmalu razveselili z novo pesmijo z naslovom Deklica moja. Izšla bo spomladi po snemanju videospota.

L. Markelj, foto: arhiv Lenartov

