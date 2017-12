15-letnik bežal pred policisti, a ne za dolgo; zasegli petarde in naboje

29.12.2017 | 14:15

Foto: Policijska uprava Novo mesto

Prometni policisti so včeraj popoldne pri kontroli prometa v Žužemberku ustavljali voznika osebnega vozila, ki pa znakov policistov ni upošteval in je z veliko hitrostjo odpeljal naprej. Policisti so vozili za njim in ga ustavljali do Lašč, kjer je zapeljal s ceste v gozd, voznik in potniki pa so se razbežali. Ker je bilo o dogodku obveščenih več policijskih patrulj, so slabo uro po dogodku prijeli tri osebe, ki so bile v vozilu. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je neregistriran avto vozil 15-letnik iz Ribnice, zato so mu ga zasegli. Zaradi več kršitev (zakona o voznikih, motornih vozilih, pravilih cestnega prometa in zakona o obveznih zavarovanjih v prometu) bodo zanj uvedli postopek o prekršku.

Na meji zasegli petarde

Na mejnem prehodu Obrežje so dopoldne policisti kontrolirali potnika na avtobusu, ki je pripeljal v Slovenijo. Pri temeljiti mejni kontroli so v njegovi prtljagi našli 150 petard, ki so na seznamu nedovoljenih pirotehničnih izdelkov. 23-letniku iz Kosova so petarde zasegli in uvedli postopek o prekršku.

Pri hišni preiskavi zasegli naboje

Novomeški policisti so danes zjutraj (petek) na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 55-letniku iz okolice Žužemberka zaradi suma, da bodo pri preiskavi našli prepovedano orožje oziroma strelivo. Pri hišni preiskavi so mu zasegli 115 kosov nabojev različnih kalibrov za orožje, za katere nima ustrezne orožne listine. Zaradi kršitev zakona o orožju bodo za 55-letnika uvedli postopek o prekršku.

S. G.