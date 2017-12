Silvestrovanja na prostem: Adijo 2017, pozdravljeno 2018!

29.12.2017 | 16:00

V teh dneh se bodo zvrstila tudi otroška silvestrovanja, dedek Mraz pa se bo za leto dni poslovil. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Tradicionalno se številni od starega leta poslovijo na kakšnem mestnem ali vaškem trgu, nekateri se raje odločijo za novoletne pohode, spet drugi nazdravijo zgolj v družbi bližnjih in zavetju toplega doma. Tradicionalno pa večja silvestrovanja na prostem na območju regije pred iztekom leta predstavimo v Dolenjskem listu.

Pregledali smo večje kraje na območju regije, sicer pa je nabor prireditev ob izteku leta res pester. Najdete jih v naši rubriki Od četrtka do četrtka ter na obeh naših spletnih straneh, dl.si in lokalno.si, na povezavi Namig za premik.

OD BELE KRAJINE…

Začnimo na sončni strani Gorjancev. Če zanemarimo vrsto tamkajšnjih vinskih kleti, kjer bodo nazdravili letu 2018, se lahko na staro leto zvečer odpravite na enega od dveh belokranjskih pohodov. Po večletnem premoru bo krajevna skupnost Grabrovec v sodelovanju z metliško občino in mestno skupnostjo Metlika pripravila novoletni pohod po Urbanovi poti. Začel se bo v nedeljo ob 21. uri na metliškem Trgu svobode. Pohodniki bodo imeli na poti dva postanka, na katerih jim bodo postregli s kuhanim vinom, čajem in prigrizkom. Ob 23. uri se bo v velikem ogrevanem šotoru na športnem igrišču na Grabrovcu začela zabava s skupino Jackpot.

V semiški občini pa se bo na staro leto ob 20. uri s Štefanovega trga, Gabra in Oskoršnice začel silvestrski pohod na Smuk, kjer bo prav tako silvestrovanje. Praznična pojedina pa bo odvisna od tega, kaj si bodo pohodniki prinesli s seboj v nahrbtnikih, je dodala naša novinarka Mirjam Bezek-Jakše.

… IN POSAVJA…

Petkova pumpa bo odmevala v sobotnem večeru na trgu Matije Gubca v Krškem. (Foto: Radio Aktual)

In kako bo v Posavju? Krčani bodo praznovali dva dneva, sklop sobotnih in nedeljskih prireditev pa so poimenovali Silvestrski dnevi v Krškem. V soboto tako najprej dopoldne med 10. in 12. uro vabijo na otroške delavnice, od 14. do 16. ure na dogodivščine s Sportijem, naslednji dve uri pa sta namenjeni plesnim korakom s plesno šolo Lukec. Sobotni večer se bo nadaljeval v znamenju glasbe in plesa ob Petkovi Pumpi z DJ Boštjanom. Na zadnji dan leta bodo od 10. do 12. ure na sporedu otroške karaoke, od 14. do 16. ure sledi presenečenje s Sportijem, nato bodo nastopile krške mažorete in za njimi učenci Glasbene šole Popsi, od 18. do 19. ure pa se bo od zbranih poslovil dedek Mraz. V tem času bo do 20. ure za glasbo skrbel DJ Stenk s harmoniko, nato se bo začelo uradno silvestrovanje s skupino Mr. Jack. Vse navedeno bo oba dneva tradicionalno potekalo na Trgu Matije Gubca.

V Sevnici bodo pred lokalom Central's tradicionalno najprej silvestrovali najmlajši. Od 17. ure naprej jih bo zabavalo gledališče Ku-kuc. Dve uri pred odštevanjem ob slovesu leta 2017 pa se bo začela zabava tudi za odrasle, letos ob glasbi Dejana Vunjaka in Brendijevih barab.

Mladi Dolenjci bodo za silvestra nadstopali v Brežicah, nocoj pa tudi na novomeškem Novem trgu. (Foto: FB)

Brežičani se bodo v mestnem jedru zadnjo noč v letošnjem letu zabavali v ogrevanem šotoru, kjer bo od 21. ure naprej za glasbo skrbel DJ, vrhunec noči pa bo nastop ansambla Mladi Dolenjci. Tudi tam zabave ne bo manjkalo že večer prej, ko bosta ozračje pred dejanskim silvestrovanjem ogreli skupini Kingston in Harmonk'N'Roll.

… DO DOLENJSKE

Novomeščani bodo v novo leto vstopili ob glasbi ansambla Azalea in skupine Tabu, pred tem pa bodo prisluhnili domači zasedbi Mrfy. (Foto: FB)

Na Dolenjskem bo največje silvestrovanje na prostem na novomeškem Novem trgu. Tudi tu praznični program poteka že skoraj ves mesec, ta konec tedna pa bo v petkovem večeru od 19. ure naprej poskrbljeno za ljubitelje narodno-zabavne glasbe, ko bodo nastopili ansambli Šment, Novi Spomini, Mladi Dolenjci in Fantje z vseh vetrov. Sobotni večer bo v znamenju dobrodelnosti, ki jo bodo z odra od 21. ure dalje spodbujale skupine Ice on Fire, Slon in Cvet je v jeseni, Jaja Bojz, Anka Boys in Žuta minuta. Ob tem dodajmo, da se bo oba dneva ob 16. uri začel dobrodelni bazar za otroke novomeškega združenja Rdečega križa Iz omare za otroke. Otroci so v soboto ob 17. uri vnovič še posebej vabljeni na Novi trg, kjer se bo začelo otroško silvestrovanje z Majo in Katjo, ob 18.30 pa se bo od njih za leto dni poslovil tudi dedek Mraz. V nedeljo se bodo Novomeščani od starega leta poslovili na silvestrovanju, ki se bo začelo ob 21. uri, za glasbo pa bosta skrbeli skupini Mrfy in Tabu ter ansambel Azalea.

Res pester decembrski program so letos pripravili tudi v občini Šentrupert. Tudi ta konec tedna bo tako: že nocoj ob 19. uri bodo na trgu nastopili Novi Spomini, jutri ob isti uri skupina Bracera iz Šibenika, v soboto pa skupina Drugi vagon. Za silvestrovo Šentruperčani tradicionalno povabijo na pohod v Nebesa, zbirno mesto bo ob 18. uri na trgu. Mokronožani v nedeljo zvečer ne vabijo na zabavo na prostem, imajo pa že dopoldne ob 10. uri v tamkajšnji župnijski cerkvi božični koncert pevk DPŽ Tavžentroža Trebelno. Trebanjci se bodo od starega leta poslovili pod ogrevanim šotorom na mestnem trgu, kjer bo od 20. ure naprej za glasbo skrbela skupina Drugi vagon.

V preostalih dolenjskih občinah ali krajih večjih prireditev na prostem ne prirejajo, a to ne pomeni, da ne vabijo k obisku. V občini Straža denimo domače turistično društvo že v soboto vabi na tradicionalni pohod z baklami. Zbor bo ob 18. uri na železniški postaji v Straži, pohodnike bo pot vodila do Dolenje Straže in nazaj.

... IN KOČEVSKE

In kako bodo iztek leta odštevali na Kočevskem? V Kočevju bo že od 11. do 13. ure potekalo otroško silvestrovanje, ko bo najmlajše obiskal tudi dedek Mraz, silvestrovanje za odrasle pa se bo začelo ob 22. uri in bo trajalo do 2. ure. Kot običajno bo potekalo na mestni ploščadi, igrala pa bo skupina Zvita feltna. V ribniški občini, kjer so bila v zadnjih nekaj letih silvestrovanja vsako leto v drugi krajevni skupnosti, bo letošnja zabava ponovno v Ribnici. Potekala bo na dvorišču Rokodelskega centra Ribnica, kjer bo v času od 22. do 2. ure poleg odprtega drsališča dogajanje popestrila glasba dua Pustotnik.

(PO)LET DOBRIH ŽELJA

KPL Kanja Dolenjske Toplice pa prvi dan novega leta, torej v ponedeljek, prireja tradicionalni novoletni pohod na Pogorelec. Na 826 metrov visok vrh se bodo pohodniki ob 9. uri odpravili izpred gozdnega gospodarstva v Podturnu. Hoje bo približno za uro in pol, srečanje na vrhu pa bo ob 11. uri. Če bo vreme ugodno, bodo s Pogorelca opoldne odleteli jadralni padalci.

Iz našega uredništva naj v vaša srca poletijo tudi dobre želje, med drugimi želja po branju preverjenih, neodvisnih in vseskozi lokalnih člankov. Srečno!

M. Martinović in preostali novinarji Dolenjskega lista