Ob 75. obletnici Grozdetove smrti bo mašo daroval msgr. Alojz Uran

30.12.2017 | 09:50

Alojzij Grozde

Mirna - Tako kot vsako leto, se bodo tudi tokrat na prvi dan novega leta, torej v ponedeljek, v Župniji Mirna spominjali 75. obletnice smrti blaženega mučenca Alojzija Grozdeta, ki je mučeniško smrt zaradi nasprotovanja veri pretrpel 1. januarja 1943 na Mirni na Dolenjskem.

V župnijski cerkvi sv. Janeza Krstnika bo tako 1. januarja 2018 ob 10.30 slovesna sv. maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval upokojeni ljubljanski nadškof msgr. Alojz Uran, ki bo nato ob 12. uri vodil še molitev ob znamenjih na kraju mučeništva ob potoku Vejeršca za mirnskim gradom.

Prvi slovenski mučenec Alojzij Grozde je bil k blaženim prištet 13. junija 2010. Cerkev na Slovenskem želi, da bo blaženi Grozde, sicer priprošnjik vseh Slovencev, postal zavetnik zlasti mladih, ki se mu bodo priporočali za vero, poštenost, čistost, pogum in učni uspeh, saj je bil Grozde tudi sam odličen dijak in je rad pomagal sošolcem. Tudi zato so vsakoletna vseslovenska romanja mladih na Zaplaz, kamor so prenesli mučenčeve posmrtne ostanke, relikvije s pokopališča v Šentrupertu. Gre za 12 kilometrov dolgo pot z Mirne, oz. kraja mučenčeve smrti v dolini potoka Verješca, kjer so tega dvajsetletnega pridnega maturanta klasične gimnazije in pesnika, partizani ujeli, zasliševali, mučili in ubili. Grozde (1923-1943) je umrl zaradi sovraštva do katoliške vere.

Dolga leta po končani vojni se o njegovi smrti ni smelo govoriti na glas. Prvo biografijo o Grozdetu je napisal prof. dr. Anton Strle in je bila prevedena v več svetovnih jezikov, glas o Grozdetovi svetosti in mučeništvu pa se je tako razširil praktično povsod po svetu, kjer živijo Slovenci.

L. Markelj