Povprečno napihali 0,63 mg/l, traktorist pa je celo bežal

30.12.2017 | 11:00

Foto: arhiv DL

Dolenjski policisti so bili na božični vikend med poostrenim nadzorom prometa še posebej pozorni na na voznike, ki so kazali znake nezanesljive vožnje, kar bi lahko bila posledica vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih substanc. Na območju Trebnjega, Novega mesta in Šentjerneja so tako ustavili 14 voznikov, ki so bili krepko pod vplivom alkohola, enemu od njih pa so zaradi vožnje brez ustreznega vozniškega dovoljenja zasegli tudi avto (ob tem je alkotest pokazal, da ima v litru izdihanega zraka 0,89 mg alkohola).

Kot sporočajo s PU Novo mesto, je povprečna stopnja ugotovljene prisotnosti alkohola v izdihanem zraku pri omenjenih 14 voznikih znašala 0,63 mg/l.

V Novem mestu in okolici so tako ustavili šest voznikov in jim odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal rezultate med 0,33 in 0,89 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Na Mirni so vozniku osebnega avtomobila izmerili 0,87 mg/l.

Preostali vozniki so bili ustavljeni v Šentjerneju in okolici, njihova stopnja alkoholiziranosti pa je znašala med 0,34 in 0,93 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Med njimi je bil tudi voznik traktorja, ki ni ustavil na znak policistov in nadaljeval z vožnjo do domačega dvorišča, odrejeni preizkus alkoholiziranosti pa je pokazal 0,69 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

"Voznice in voznike ponovno opozarjamo na nevarnost vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, ki bistveno vplivajo na vozniške sposobnosti, s tem pa povečujejo možnost ogrožanja sebe in drugih udeležencev v prometu. Naj prazniki minejo mirno in varno!" sporoča vodja operativno-komunikacijskega centra pri PU Novo mesto Robert Perc.

B. B.