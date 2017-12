Policist in vojak (najverjetneje) rešila življenje

30.12.2017 | 11:40

Za konec leta so nam s PU Novo mesto postregli še z zgodbo s srečnim koncem, za katero sta zaslužna policist in vojak Slovenske vojske, ki sta se ob pravem času znašla na pravem mestu.

Pri nadzoru državne meje z republiko Hrvaško na območju Obrežja je patrulja, v kateri sta bila policist policijske postaje Brežice in pripadnik Slovenske vojske, v četrtek zvečer v vodi v obcestnem jašku opazila ležati nemočno žensko.

Pomagala sta ji iz vode in pri tem ugotovila, da je močno podhlajena in v slabem psihofizičnem stanju. Ker je zdravniško pomoč odklanjala sta 60-letnico, sicer državljanko Hrvaške, pospremila do bližnjega mejnega prehoda Slovenska vas in jo predala v oskrbo hrvaškim policistom.

B. B.