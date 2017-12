FOTO: Zavinek v vsem svojem sijaju

30.12.2017 | 13:50

Zavinek - Po zaslugi prizadevnih vaščanov je Zavinek tudi letos postal najbolj praznično okrašena dolenjska vasica, ki jo v božično-novoletnem času obišče od 22 do 25 tisoč ljudi z vseh koncev Slovenije.

Letos so praznični razsvetljavi dodali 16 novih likov iz aktualnih risank, tako da so se priljubljenim Smrkcem, čebelici Maji, Sneguljčici in sedmim palčkom ter drugim pridružili tudi junaki iz Ledene dobe, Maša in medved, Marcelino, idr.

V Zavinku bo praznično še do treh kraljev, da koga ne bi zeblo pa sta seveda na voljo domači čaj in kuhano vino.

B. B.

Foto: M. M.

