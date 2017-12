Košarkarji Krke se z zmago poslavljajo od starega leta

31.12.2017 | 07:50

ŠENČUR GGD : KRKA 74:95 (16:23, 11:23, 19:29, 28:20)

Šenčur - Krka je uspešno zaključila leto 2017. V Šenčurju je včeraj zabeležila peto zmago na zadnjih šestih tekmah v Ligi Nova KBM, hkrati šesto v tekmovanju, s katero se je po slabem uvodu v sezono prebila v sredino razpredelnice. To pa ne velja za Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo, ki je ligo začel s štirimi zmagami v petih nastopih, zdaj pa je pri 55-odstotnem izkupičku, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije.

Poraz s 74:95 je najvišji Šenčurja v tej sezoni Lige Nova KBM, hkrati pa je bila to tudi najslabša predstava izbrancev Radeta Mijanovića. Krka je bila boljša v vseh pogledih, tako da je vprašanje zmagovalca rešila že po prvih dvajsetih minutah. Do prve dvomestne prednosti se je prebila na začetku druge četrtine, ob odhodu na odmor je semafor kazal rezultat 46:27, po treh četrtinah pa je bila že blizu rekordnih 31 točk.

Medtem ko so imeli Novomeščani, ki so zadeli dvanajst trojk in dobili skok s 35:29, lepo razdeljene točke, pet igralcev je doseglo dvomestne številke, Žiga Dimec 19 točk in 9 skokov, Dalibor Đapa 18 točk (trojke 4:7), Domen Bratož 15 točk in 7 podaj, je pri domačih izstopal le Dino Murić. Z 32 točkami in statističnim indeksom 35 je dosegel osebni rekord sezone in se s povprečjem 18,9 točk povzpel na tretje mesto lestvice strelcev Lige Nova KBM.

Murić 32 (7 skokov, 5 podaj), Martinčič 14, Pavić (6 skokov) in Pavković (8 podaj) po 8; Dimec 19 (9 skokov), Đapa 18, Kovačevič 17

V dvanajstem kolu, 6. januarja, bo Krka gostila Rogaško, Šenčur Gorenjsko gradbeno družbo pa čaka gostovanje v Laškem.

Simon Petrov, trener Krke, je po tekmi rekel:

"Veseli me, da smo prišli so prepričljive zmage in da so tudi mladi igralci izkoristil svojo priložnost. Dobro smo se pripravili na to tekmo. Prva tekma z njimi ni bila lahka, tokrat pa smo imeli tudi nekaj sreče, saj je bil nasprotnik oslabljen."

Rade Mijanović, trener Šenčurja Gorenjske gradbene družbe:

"Povsem zaslužena zmaga Krke, ki je izkoristila situacijo z zdravstvenim stanjem našega moštva. Zahvalil bi se fantom, ki so na koncu svojih fizičnih moči nudili dostojen odpor Novomeščanom. Zahvaljujem se tudi našim navijačem za podporo. Vsem ljubiteljem košarke želim uspešno in zdravo leto 2018."

LESTVICA

1. Sixt Primorska 11 8 3 845:796 19

2. Rogaška 11 7 4 811:821 18

3. Petrol Olimpija 11 6 5 926:848 17

4. Helios Suns 11 6 5 808:757 17

5. Krka 11 6 5 885:880 17

6. Šenčur Ggd 11 6 5 811:832 17

7. Hopsi Polzela 11 5 6 853:819 16

8. Ilirija 11 5 6 840:871 16

9. Zlatorog Laško 11 3 8 819:843 14

10. Šentjur 11 3 8 777:908 14