Gorelo v dnevni sobi; avto se je prevrnil

31.12.2017 | 08:20

Foto: arhiv DL

Včeraj ob 15.32 pa je zagorelo v dnevni sobi stanovanjskega objekta v naselju Župelevec v brežiški občini. Posredovali so gasilci PGD Župelevec, Bukošek, Rakovec, Kapele in Bizeljsko, ki so požar pogasili. Pri gašenju požara se je poškodoval lastnik objekta. Reševalci NMP Brežice so opečenega občana oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Župelevec in Kapele. V požaru je poškodovana dnevna soba.

Sinoči ob 20.47 so v kraju Zapuže (občina Šentjernej) gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Lastnik in sosedje so začeli z gašenjem, gasilci PGD Orehovica pa so ogenj dokončno pogasili ter pregledali dimnik in podstrešje stanovanjske hiše.

Eden v bolnico

Ob 10.24 je v bližini naselja Cerovec na območju občine Sevnica prišlo do prometne nesreče, v kateri je osebno vozilo zapeljalo v odbojno ograjo in se prevrnilo na bok. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, iz vozila potegnili poškodovano osebo, odklopili baterijo na vozilu, postavili vozilo na cestišče ter ga odstranili na bližnje parkirišče. Z vpojnimi sredstvi so počistili motorne tekočine in cestišče. Reševalci NMP Sevnica so ponesrečenega na kraju nesreče oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Celje.

Pomagali nemočnim

Včeraj ob 12.10 je bila v Slomškovi ulici v Brežicah v stanovanju obnemogla oseba. Gasilci PGD Brežice so s tehničnim posegom odprli vhodna vrata in pomagali reševalcem pri njenem prenosu do reševalnega vozila. Reševalci NMP Brežice so osebo oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Podobno intervencijo so imeli že nekaj ur prej, ko so ob 7.20 v Jurčičevi ulici v Brežicah prav tako pomagali obnemogli osebi v stanovanju.

J. A.