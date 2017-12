Oglejte si jaslice in prispevajte za Matičeve terapije

31.12.2017

Angelca Bedene (desno) z mamo Danico in malim Maticem.

Blagoslov jaslic in vina je opravil župnik Uroš Švarc.

Šmihel pri Žužemberku - Koledarsko leto se počasi izteka. Čeravno s starim letom ne izginejo vsakodnevne težave, so božično novoletni prazniki priložnost za umirjenost in poglobitev pristnih življenjskih interesov in vrednot. Angelca Bedene iz Šmihela pri Žužemberku je naredila še korak dalje. S postavitvijo jaslic v svoji Okrepčevalnici pri Medenu je prišla na idejo, da bi pomagala svojemu že bivšemu varovancu v žužemberškem vrtcu, ki ima cerebralno paralizo.

Hkrati z njeno pobudo je stekla široka akcija zbiranja sredstev, ki jih za dodatne terapije potrebuje osemletni Matic Župec. Med prvimi so na pomoč priskočili vaščani vasi Gradenc, ki so si ogledali jaslice in prinesli dar za malega Matica. Matic ima veliko in neustavljivo željo do življenja, a tega ne more izraziti z besedami. Iz njegovega nasmeha je bilo zaznati hvaležnost njegovi nekdanji vzgojiteljici Angelci.

Na posebnem dogodku se je 27. decembra pri Medenovih zbralo precej krajanov in dobrih ljudi. Duhovnik Uroš Švarc iz župnije Ambrus je blagoslovil jaslice in na god sv. Janeza Evangelista tudi vino. Zbrane je pozdravil tudi žužemberški župan Franc Škufca in se zahvalil Angelci Bedene za plemenito dejanje. S prazničnimi melodijami so večer popestrili pevci mešanega zbora iz župnije Šmihel pri Žužemberku.

Ogled jaslic je možen vse do svečnice. Poleg njih stoji skrinjica, v katero lahko obiskovalci položijo prostovoljne darove. Medenovi bodo vsa zbrana denarna sredstva izročili družini Župec, ki z veliko hvaležnostjo sprejema to plemenito in humanitarno dejanje.

Tekst in foto: Slavko Mirtič

