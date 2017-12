Španski večer ogrel Senovo

31.12.2017 | 12:00

Irena Skrivalnik, Lapis Lazuli (Foto: B. B.)

Ajda Španring, Božja ljubezen, človeška ljubezen (Foto: B. B.)

Radica Šoln in Karmen Perme, Za zapahi (Foto: B. B.)

Senovo - Gledališka skupina Delavskega kulturnega društva (DKD) Svoboda Senovo se je na predzadnji dan starega leta na odru Doma XIV. divizije predstavil s svojo drugo premiero v letu 2017.

Španski večer – »Hasta la vista!« je niz desetih zgodb, ki so jih senovški gledališčniki izbrali iz dela Ljubezenske in šaljive slike uglednega sodobnega španskega dramatika Joseja Luisa Alonsa de Santosa. Režiserka Boža Ojsteršek jih je spretno ukrojila v okolje španske gostilne, v katero vstopajo njeni stalni gosti s svojimi zgodbami. Njihova rdeča nit je kakopak ljubezen, ki je lahko strastna, groteskna, absurdna, tragična, pragmatična ali povsem vsakdanja.

Deset duhovitih dialogov in monologov, ki lahko delujejo tudi kot samostojni dramoleti – ustvariti nabor takih kratkih predstav, s katerimi lahko popestrijo druge prireditve in dogodke, je bil v resnici eden od motivov, ki so senovške gledališčnike vodili pri izboru besedila – so v celoto pomagali povezati plesalci in godbeniki DKD Svoboda, kar je iz Španskega večera naredilo veliko, celo razkošno produkcijo, ki je naletela na prisrčen odziv domače publike, ki je svoje gledališčnike tudi tokrat nagradilo z iskrenim in zasluženim aplavzom.

Ponovitev predstave bo v petek, 5. januarja, drugih repriz Španskega večera kot celote pa za zdaj ne načrtujejo.

B. Blaić

