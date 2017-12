Zagorel kup razrezanega lesa; oživljali so jo, a je umrla

31.12.2017 | 18:30

Kljub oživljanju z avtomatskim defibrilatorjem je umrla. (Foto: M.Ž, arhiv DL)

Danes ob 17.30 je ob stanovanjski hiši v Kandiji v naselju Gabrje (občina Novo mesto) zagorel kup rezanega lesa. Gasilci PGD Gabrje so pogasili manjši ogenj.

Ob 12.52 je na cesti Impoljca–Brestanica, pred naseljem Gornje Pijavško, podrto drevo oviralo promet. Posredoval je dežurni delavec cestnega podjetja.

Ob 14.29 sta posadka helikopterja Letalske policijske enote in dežurna ekipa Helikopterske enote nujne medicinske pomoči Maribor s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

Že dopoldne ob 8.41 je na Velikem Mlačevem v grosupeljski občini nenadno obolela oseba .Posredovali so gasilci PGD Veliko Mlačevo, Malo Mlačevo, Zagradec pri Grosupljem in Gatina, ki so ji nudili pomoč z defibrilatorjem do prihoda reševalcev NMP Ljubljana in dežurnega zdravnika iz Ivančne Gorice, ki pa je ugotovil, da je oseba umrla.

J. A.