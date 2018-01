Zagorel gospodarski objekt ter vozilo

1.1.2018 | 08:55

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ponoči ob 1.52 so posredovali gasilci PGD Dečno selo, PGD Globoko, PGD Sromlje, PGD Spodnja Pohanca, PGD Brežice okolica in PGD Brežice v kraju Dečno selo v občini Brežice, kjer je zagorel gospodarski objekt, kombinirano vozilo in del fasade na stanovanjski hiši. Gasilci so požar pogasili in pregledali s termo kamero. Obveščene so bile pristojne službe.

Goreli leseni odpadki in slama

Včeraj ob 21.56 je gorel večji kup lesnih odpadkov in slame ob gospodarskem objektu v Grobljah pri Prekopi v občini Šentjernej. Požar so pogasili gasilci PGD Šentjernej, PGD Groblje in GRC Novo mesto. Vzrok požara ni znan.

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih

Zagorel zabojnik za smeti v Črnomlju. (Foto: S. G.)

Na novega leta dan je ponoči, ob 1.08, v ulici Kandija v Gabrju, v občini Novo mesto, gorel zabojnik za komunalne odpadke. Požar so pogasili gasilci PGD Gabrje in GRC Novo mesto.

Ravno tako je danes ponoči ob 02.49 je gorel zabojnik za komunalne odpadke v Ulici Moše Pijade v Črnomlju. Gasilci PGD Črnomelj so pogasili ogenj in pregledali okolico.

L M.