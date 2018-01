Naročnika Dolenjca sta se razveselila darila - radiatorja

1.1.2018 | 09:40

Bronka in Ivan Praznik sta bila darila Dolenjskega lista zelo vesela.

Šentjernej - Ob novem letu so darila na dnevnem redu, še ob koncu starega pa smo tudi na Dolenjskem listu razveselili nekoga - izžrebanemu naročniku četrtletja Ivanu Prazniku iz Šentjerneja smo poklonili kolektorski radiator.

»Z ženo sva res vesela, da se je tudi nam enkrat nasmehnila sreča. Ker smo pri hiši že dolgoletni naročniki Dolenjskega lista, smo take pozornosti še bolj veseli,« je ob prejemu darila dejal Praznik.

Z ženo Bronko pravita, da bo radiator prišel prav, npr. da si kdaj pogrejeva noge, ko sedita na kavču ob gledanju televizije ali pa Bronka ob reševanju križank, ki so njena strast in veselje. Tudi dolenjskolistnih se vedno loti, in čeprav pravi, da so težke, ji po navadi uspe. Pri križankah je že bila tudi izžrebana.

DOLENJCA BEREJO VSI VES TEDEN

A v Dolenjskem listu pri Praznikovih razen križanke najdejo še marsikaj zanimivega. »Preberem pravzaprav ves časopis, vse me zanima. Najprej poiščem novice iz šentjernejske občine, saj tu poznam ljudi in dogajanje, potem pa še vse ostalo, tudi iz Posavja in širše Dolenjske, razen športa,« se nasmeje Ivan in doda, da takoj v četrtek, ko je Dolenjc še »svež«, časopis v roke vzamejo »tamladi«, s katerimi živijo v skupni hiši. »Midva z ženo sva upokojenca in imava čas še ves teden, da ga prelistavava in prebirava, sin z družino pa je v službi, zato mu dava prednost.« Pred Ivanom je bil naročnik Dolenjca Bronkin oče Franc Verbič, ko je preminil, je to postala njegova žena, zatem pa Ivan. »Naj se tradicija nadaljuje,« pravi naš nagrajenec.

Praznikova sta prijetna sogovornika in rada povesta kaj o sebi. Bronka, ki je Šentjernejčanka, je po poklicu trgovka. Z Ivanom, ki izvira s Koroške, sta se spoznala v Ljubljani, a se po nekaj skupnih letih odločila za življenje na Dolenjskem. Ni jima žal, a da zdaj uživata mirne upokojenske dni, sta se tudi nagarala. Ivan - mimogrede veselo pove, da rojstni dan praznuje prav na slovenski dan državnosti 25. junija - je štiri desetletja preživel kot poklicni šofer. Vozil je trolejbus, mestni avtobus itd. in bilo je naporno. Bronki je bilo težko, ko je po skoraj dvajsetih letih dela v šentjernejski Iskri postala tehnološki višek. A nekako je uspela priti do pokojnine. Danes je pridna prostovoljka RK, starejšim raznaša pakete in pravi, da jo srečanja z njimi bogatijo. Z Ivanom sta ponosna na tri odrasle otroke, v veselje so jima že tudi štirje vnuki.

Kot pravita, bosta še naprej pridno obdelovala svoj vrt, pa vinograd nad Pleterjem, ter seveda prebirala novice v Dolenjskem listu, ki je resnično njun četrtkov prijatelj.

Besedilo in foto: L. Markelj