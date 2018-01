Belokranjci silvestrovali na prostem na Grabrovcu in Smuku

1.1.2018 | 13:30

Metlika, Grabrovec, Smuk - V metliški občini so včeraj spet pripravili silvestrski pohod z baklami po Urbanovi poti od Metlike do Grabrovca. V prvem desetletju tega tisočletja so občina Metlika, mestna skupnost Metlika in krajevna skupnost Grabrovec pripravile deset pohodov, potem pa so za nekaj let prekinile s to tradicijo. Vendar pa se je včeraj pokazalo, da si ljudje še zadnji dan v letu želijo tovrstnega sprehoda in druženja na nekajkilometrski poti, na kateri so jih na dveh postajah tudi pogostili. Takt pa je pohodnikom na začetku pohoda na Trgu svobode dala Mestna godba Metlika.

Mnogo ljudi pa se je pohodnikom pridružilo v velikem šotoru na Grabrovcu, kjer so ob bučni glasbi skupine Jackpot in številnih ognjemetih dočakali novo leto. To je bilo tudi edino silvestrovanje na prostem v metliški občini. Po naših podatkih pa je bilo v vsej Beli krajini le še eno silvestrovanje na prostem in sicer v semiški občini. Na staro leto so se ob 20. uri s semiškega Štefanovega trga, Gabra in Oskoršnice pohodniki podali na silvestrski pohod na Smuk, priljubljeno pohodniško točko Semičanov, kjer so nadaljevali s silvestrovanjem.

V galeriji so utrinki z metliškega Trga svobode in Grabrovca.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija





















































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Matko Kje so pa davčne blagajne ki je uspeh vlade Židan Erjavc Cerar 3h nazaj Oceni Malan Kje je blo pa v Črnomlju kaj Mojca spet nič za rajo Preglej samo prijavljene komentatorje