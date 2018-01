Tudi v romskem naselju gorele smeti

1.1.2018 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes dopoldne ob 11.56 so se v romskem naselju Brezje v občini Novo mesto vžgale smeti v zabojniku za komunalne odpadke. Ogenj so pogasili poklicni gasilci GRC Novo mesto.

Odpirali vrata

Danes popoldne ob 16.07 so v Jurčičevi ulici v občini Brežice gasilci PGD Brežice s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

Po podatkih Oddelka za hidrološke napovedi, Urada za meteorologijo in hidrologijo, Agencije RS za okolje, bodo nocoj in v noči na torek močneje narasle reke v južni Sloveniji, možna so manjša razlivanja ob strugah. V torek in sredo se bo gladina vode na ojezerjenih poljih Notranjskega in Dolenjskega krasa ponovno nekoliko zvišala.

L. M.