V Brežicah prvi letos fantek Rok

2.1.2018 | 08:00

Rok v naročju mamice Klavdije (Foto: M. L.)

Njun prvi skupni dan je mineval v veselju. (Foto: M. L.)

Roka so prišle obiskat že tudi igrače. (Foto: M. L.)

Brežice - V brežiški porodnišnici je prvi v letu 2018 prijokal na svet Rok Radej, ki ga je njegova mamica Klavdija Bizjak rodila 1. januarja štiri minute čez eno zjutraj. Pri svojih 52 centimetrih je tehtal 3.800 gramov.

»Imela sem rok devetindvajsetega decembra. Spontano se mi je začelo v petek in se stopnjevalo do včeraj. S svojimi popadki sem prišla v porodnišnico, tako da sem rodila brez problemov. Mislili so že, da bom zadnja v lanskem letu, a sem bila potem prva v letošnjem. Pohvalila bi vso zdravniško ekipo, prav vse v njej, res so fenomenalni,« je rekla Rokova mamica.

Klavdija in njen partner Goran Radej že imata hčerko Mašo, ki bo 5. januarja stara leto in tri mesece. Živijo na Klavdijinem domu v Kočnem v krški občini, kjer so v družinski hiši tudi njena mama Cvetka in oče Alojz.

Rok se je včeraj že predstavil očku, ki je prišel v porodnišnico, v kateri je na vrata Rokove in Klavdijine sobe potrkala tudi njena sestra Sonja. Do srečanja z novim družinskim članom tudi ostali v družini že nestrpno odštevajo ure, Maša še ne šteje, a bo najbrž tudi prišla v porodnišnico s starimi starši.

V brežiški porodnišnici so na silvestrovo v dežurni ekipi delali babica Sabina Šega, otroška sestra Katarina Nemec, diplomirana medicinska sestra Mateja Černelič in ginekologinja Nataša Kočnar. Prvi dan letošnjega leta so se tu rodili trije fantki - po prvem drugi že ob 2.09 zjutraj in tretji ob 14.19.

M. L.