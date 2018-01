Namesto križišč bodo krožišča

2.1.2018 | 11:00

Kamniti most sredi Mirne predstavlja ozko grlo, pred katerim vozila včasih čakajo tudi po več minut. (Foto: R. N.)

Mirna - Na Mirni si že več desetletij prizadevajo za gradnjo t. i. mirnske obvoznice, ki bo razbremenila preozko središče mesta. Gre za prestavitev regionalne ceste R1, ki povezuje Sevnico in Trebnje. Občina je julija s podjetjem GPI podpisala pogodbo za pripravo projektne dokumentacije, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Iz novomeškega podjetja so sporočili, da so v fazi pridobivanja soglasij vseh potrebnih institucij, glede na predhodno izdelan idejni projekt pa je prišlo do nekaterih sprememb.

Bistvena je, da je namesto treh križišč predvidena gradnja krožišč. »Ugotovili smo, da je treba tako iz prometnotehničnega kot tudi iz prometnovarnostnega stališča za optimalno vodenje prometa preoblikovati in na novo dimenzionirati nekatera križišča,« pravi Mojca Radakovič iz podjetja GPI. Po njenem mnenju so krožišča bistvo boljša rešitev od klasičnega semaforiziranega križišča. Prvo krožišče bo, gledano iz trebanjske smeri, takoj na začetku obvoznice, drugo nasproti podjetja Tomplast, zadnje pa na koncu, ko se obvoznica priključi na obstoječo regionalno cesto proti Šentrupertu. Štefan Velečič, ki je na mirnski občni zadolžen za urejanje okolja in prostora in ki bdi nad potekom projekta, pove, da imajo krožišča številne prednosti. »Med drugim zmanjšujejo hitrosti voznikov, ki prihajajo v naselje, pa tudi varnejša so od križišč. Njihova slabost pa je, da zahtevajo večje površine za realizacijo. Zato bo treba podreti tudi eno hišo, ki je zapuščena. S tem se strinja tudi lastnik hiše.«

Če v postopku ne bo kakšnih posebnosti, predvidevajo, da bo projektna dokumentacija končana do konca marca naslednjega leta. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja nato sledi še odkup potrebnih zemljišč, od tega jih je 30 odstotkov v zasebni lasti, kar bo po ocenah Velečiča največji zalogaj za občino, ki v imenu države vodi vse postopke, kajti na občini si želijo, da obvoznica kmalu postane realnost. V kolikor ne bo večjih zapletov pri pridobivanju zemljišč, bi se lahko gradnja 1.750 m dolge obvoznice, ki v večjem delu teče po ozemlju mirnske občine, približno 450 metrov pa po sosednji šentrupertski občini, po najbolj optimističnih napovedih začela že leta 2019, bolj realno pa je pričakovati, da bodo dela začeli leta 2020. Gradnja nove ceste je sicer ocenjena na štiri milijone evrov, denar bo zagotovila država, ki je projekt že uvrstila v načrt razvojnih programov, le za gradnjo pločnikov in javne razsvetljave bodo potrebna občinska sredstva.

»Tehnično gledano, ne moremo reči, da gre za kakšen zelo zahteven projekt,« pravi Radakovičeva. A za Mirno in celotno Mirnsko dolino bo to velika pridobitev. Še večja pridobitev pa bo za industrijo Mirne, ki bo imela neposreden dostop do državne ceste in ne takšnega kot sedaj, ko ozka grla povzročajo prometne zamaške v središču Mirne.

Članek je bil objavljen v 51. številki Dolenjskega lista 21. decembra 2017

R. N.