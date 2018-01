Tudi danes dela prost dan

2.1.2018 | 09:30

2. januar je dela prost dan v redkih evropskih državah in Slovenija je med njimi.

Ljubljana, Novo mesto - Po ponedeljkovem dnevu praznovanja novega leta je v Sloveniji tudi današnji 2. januar praznik in dela prost dan. V letu 2018 bodo vsi praznični dnevi, ki so tudi dela prosti, med tednom. Tako bomo zaradi praznikov letos doma 13 dni med tednom.

Zakon za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012 je 2. januar ukinil kot dela prost dan, saj naj bi to prispevalo k višji produktivnosti oziroma višjemu bruto domačemu proizvodu. Po štirih letih skrajšanih novoletnih praznovanj pa je bil že lani 2. januar znova uvrščen na seznam dela prostih dni.

Drugi januar je kot podaljšek novoletnega praznovanja praznik v redkih državah po Evropi: v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, Romuniji in na Škotskem. V večini evropskih držav je delovni dan, so pa prebivalci v številnih državah za razliko od Slovenije prosti 6. januarja, na dan svetih treh kraljev.

R. N.