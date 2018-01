V novomeški porodnišnici prvi Kristjan

2.1.2018 | 15:30

Lidija in njej prvorojenec Kristjan (Foto: M. Ž.)

Kristjan je bil že ob porodu pravi korenjak.

Novo mesto - V novomeški porodnišnici so na prvi otroški jok v letošnjem letu morali včeraj počakati do 9.25. Kristjan je s prihodom na svet razveselil mamico Lidijo Puš in očka Mirana Tojnka iz Smolenje vasi. Že ob rojstvu je bil pravi korenjak, saj je meril 53 centimetrov in tehtal 3700 gramov. »Kar ne morem se ga nagledati. Je res čudovit občutek, ko držiš to štručko,« je z nasmehom na obrazu o svojem prvorojencu dejala Lidija.

Rok je sicer imela kakšnih nekaj dni prej, a je Kristjan poskrbel, da je mlada družina dobila najlepše novoletno darilo, kar si ga lahko kdo sploh želi. Pri porodu je Lidiji ob strani stal tudi Miran, ki mu je za vse spodbudo zelo hvaležna. »Eden drugega sva hvalila,« je povedala 30-letna mamica in pridala, da vsi komaj čakajo, da gresta domov, kjer je na prihod novega člana vse pripravljeno. Pohvalila je tudi obe dežurni ekipi porodnišnice, ki sta bili ob porodu, ob srečnem dogodku pa so bili ob njej babici Jelka Jelka Cimermančič in Tanja Bon ter zdravnica in porodničarka Damjana Koželj.

V Novem mestu so lani po besedah glavne medicinske sestre ginekološko-porodniškega oddelka Darinke Hrovat imeli 1228 porodov, od tega 14-krat dvojčke. Rodilo se je 1242 otrok, in sicer 612 dečkov in 630 deklic. Pa tudi leto 2018 se je začelo kar obetavno, saj so na prvi dan novega leta imeli štiri porode.

M. Ž.

Galerija