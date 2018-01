Že dvanajsto srečanje na meji

2.1.2018 | 12:30

Udeleženci srečanja na slovensko-hrvaški meji. (Foto: M. G.)

Petrina - Turistično-športno društvo Kostel in Udruga za šport, rekreacijo in turizem iz Broda na Kolpi sta na mednarodnem mejnem prehodu prehodu s Hrvaško Petrina-Brod na Kolpi pripravila že dvanajsto novoletno srečanje. Poleg predstavnikov policije iz Kočevja in Delnic, mejnih policijskih organov obeh držav in drugih gostov, sta se srečanja pred novim letom udeležila tudi županja Kostela Lili Butina in gradonačelnik Delnic Ivica Knežević.

Predsednik Udruge za šport, rekreacijo in turizem Davorin Klobučar ter predsednik TŠD Kostel Stanko Nikolič sta poudarila izjemno sodelovanje med društvoma in tudi prebivalcev na obeh bregovih reke Kolpe. Tudi ostali govorci so izpostavili spoštovanje in sodelovanje med obema narodoma ter predstavnike obeh držav zato pozvali, da še posebej v času implementacije arbitražne odločbe, tako ravnajo tudi oni. Med drugim so tudi dejali, da je panelna ograja na mejni reki velika ovira za razvoj turizma, ki je zadnja leta v zagonu. Še najbolj pa jih je presenetil nov režim varovanja meje z vrati na mostovih čez reko, ki naj bi bil sicer le začasen.

M. G.