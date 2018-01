FOTO: 70-letnik se je opekel; pod nadstreškom zagorel avto; pijanih za izvoz

2.1.2018 | 14:00

Požar v Dečnem selu (Foto: PGD Brežice)

Požar v Dečnem selu (Foto: PGD Brežice)

Požar v Dečnem selu (Foto: PGD Brežice)

Prehod iz starega v novo leto je na območju Policijske uprave Novo mesto minil bolj mirno kot božični vikend. Od petka do torka zjutraj so policisti na interventno številko policije 113 sprejeli 676 klicev, od tega je bilo 157 primerov takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije (v enakem obdobju podaljšanega božičnega vikenda so policisti sprejeli 909 klicev, od katerih je bilo 221 takšnih, ki so zahtevali posredovanje policije), je sporočil Robert Perc s PU Novo mesto.

Lastnik se je opekel



V soboto popoldne je zagorelo v hiši v naselju Župelevec na območju policijske postaje Brežice. O požaru je policiste obvestil Regijski center za obveščanje (112) , ki je na kraj poslal več gasilcev in reševalce, saj se je v požaru huje poškodoval (opekline) 70-letnik. Po prvih ugotovitvah policistov je kuril v doma narejeni peči, pri čemer naj bi zaradi odprtih vrat kurišča ogorki padli iz peči in zanetili ogenj, ki se je razširil na celotno dnevno sobo in ostrešje. Pri gašenju se je 70-letnik opekel, po nudenju prve pomoči na kraju so ga odpeljali v brežiško bolnišnico, od tam pa v UKC Ljubljana. Zaradi gašenja je bil oviran promet, ki so ga usmerjali policisti, gasilci pa so naknadno poskrbeli še za osvetlitev kraja. Z ogledom, o katerem so obvestili tudi dežurnega preiskovalnega sodnika in okrožnega državnega tožilca, so zaključili v nedeljo dopoldne in pri tem izključili tujo krivdo.

Verjetno kriva napaka na avtu

Regijski center za obveščanje Brežice (112) je v ponedeljek ponoči, ob 1.55 uri, obvestil operativno-komunikacijski center o požaru v Dečnem selu na območju policijske postaje Brežice. V požaru je zgorel nadstrešek in pod njim parkirano vozilo Mercedes Vito, del ute, ogenj pa je poškodoval tudi fasado stanovanjske hiše. Gasilci so požar pogasili, dopoldne pa je komisija policijske uprave Novo mesto začela z ogledom kraja. O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik in okrožni državni tožilec. Po prvih ugotovitvah ogleda je tuja krivda izključena, kot najbolj verjeten razlog začetka požara pa se kaže napaka na električni napeljavi vozila, ki ga je lastnik popoldne še uporabljal. Po prvih ocenah je škode za nekaj deset tisoč evrov. Objavljamo tudi nekaj fotografij, ki smo jih dobili od PGD Brežice.

Kradli kot srake, še pes je izginil

V zadnjem tednu je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo v Gorenji Brezovici pri Šentjerneju. Pregledal je prostore, a kot kaže, ni ničesar odnesel, je pa z vlomom naredil za okoli 200 evrov škode.

Podobno se je zgodilo tudi v Semiču, kjer so vlomili v tednu med božičem in novim letom. Ali je kaj izginilo, še ne vedo.

V petek zvečer so policisti opravili ogled vloma v Petanah na območju policijske postaje Novo mesto. Po prvih ugotovitvah so neznanci izkoristili odsotnost lastnikov, ki so bili zdoma med 11. in 19. uro ter na silo vstopili v hišo. Ukradli so nekaj zlatnine in naredili za nekaj sto evrov škode.

V nedeljo zjutraj so črnomaljski policisti opravili ogled vloma v stanovanjsko hišo v Črnomlju. Kot kaže, so neznanci izkoristili sobotno celodnevno odsotnost domačih in vlomili ter odnesli nekaj zlatnine, skupaj pa naredili za okoli dva tisoč evrov škode. Domači so vlom opazili šele v nedeljo zjutraj in o tem obvestili policiste.

Novomeški policisti so nedeljsko jutro začeli v Gorenjem Karteljevem, kjer so s sobote na nedeljo neznanci vlomili v gospodarsko poslopje in odnesli bakreni kotel za žganjekuho in črpalko za vodo. Naredili so za več kot tisoč evrov škode.

V Hmeljčiču so obravnavali tatvino psa mešančka in poskus vloma v gospodarsko poslopje.

Popoldne so jih klicali v Sela pri Zajčjem Vrhu. Tam so v noči s sobote na nedeljo vlomili v zidanico in odnesli okoli 25 kg različnih mesnih izdelkov, za nameček pa iztočili še okoli 150 litrov modre frankinje. Lastniku so naredili za več kot 400 evrov škode.

Na novega leta dan so ogled vloma opravili tudi trebanjski policisti. V Šentlovrencu so namreč ugotovili, da so jim neznanci v zadnjih tednih vlomili v hišo, jo pregledali, a menda ničesar odnesli. So pa kljub temu naredili za okoli dvesto evrov škode.

Imel je 300 piratk

Metliški policisti so v petek zvečer v okolici Metlike 15-letniku zasegli 300 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov – petard (t.i. piratk). Zaradi kršitev zakona o orožju in pirotehničnih izdelkih bodo uvedli postopek o prekršku, se pogovorili s starši, postopek pa bodo uvedli tudi za 35-letnico, ki mu je petarde prodala.

Zaletel se je v drog

Krški policisti so v petek popoldne zasegli osebni avtomobil 56-letnemu vozniku osebnega avtomobila, ki je avto vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Nekaj pred 14. uro se je zaradi očitnih težav pri upravljanju vozila znašel na drugi strani ceste in zaletel v drog razsvetljave bencinskega servisa na Drnovem. Ko so prišli policisti, so mu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je najbolj verjetno pojasnil nenavadno obnašanje – rezultat je namreč pokazal 1,28 mg/l alkohola v izdihanem zraku (okoli 2,7 promila!)

Z 2,8 promila omagal med vožnjo

V soboto popoldne so očividci poklicali na številko policije 113 in sporočili, da je voznik osebnega avtomobila zapeljal s ceste in nasedel na brežini. Na trkanje po oknu se ni odzival, tako da niso vedeli, ali spi oziroma ali potrebuje zdravnika ali policista. Brežiški policisti so razkadili dvom, ko so 54-letnemu Brežičanu odredili preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 1,36 mg/l alkohola v izdihanem zraku (okoli 2,8 promila!). Ker je bilo zaradi očitnih razlogov z njim komunicirati tako težko, so to vlogo prevzeli policisti. Odredili so mu pridržanje do iztreznitve in tako poskrbeli za njegovo varnost in varnost ostalih udeležencev v prometu, za avto pa so poskrbeli vzdrževalci ceste. Spomin na podrobnosti dogodka mu bodo osvežili z obdolžilnim predlogom v postopku o prekršku.

Med begom razbili vrata

V soboto popoldne so policiste klicali v trgovino Eurospin na Kočevarjevi v Novem mestu. Tam je več oseb poskusilo odnesli nekaj artiklov brez plačila, a so prisebne uslužbenke to opazile, zablokirale vrata trgovine in poklicale policiste. Skupinica je v strahu odvrgla vse, kar ni bilo njihovega, podrla zaprta vrata ter se razbežala. Policisti so si ogledali posnetke nadzornih kamer, na podlagi katerih bodo obiskali predrzneže. Odnesli sicer niso ničesar, so pa naredili za okoli 1.500 evrov škode na vratih.

Zagorel avtomobil

V petek popoldne je voznik v Novem mestu, ko je speljal iz bencinske črpalke v Bršljinu, opazil, da se mu kadi izpod pokrova motorja. Avto je ustavil in odprl pokrov motorja, takrat pa je močno zagorelo. Ogenj so omejili in pogasili gasilci. Po prvih ugotovitvah je tuja krivda izključena, je pa nastalo za nekaj tisoč evrov škode.

Poškodovali prometno signalizacijo

Sevniški policisti preiskujejo primer poškodovanja prometne signalizacije. Na cesti proti Zavratcu so namreč neznanci v najdaljši noči polomili 13 plastičnih stebričkov – smernikov in izruvali dva prometna znaka. Slednja so našli v bližini. Primer, ki bi ga lahko opisali kot vandalizem, obravnavajo kot kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari.

Policistu presekal ustnico

Neljubo presenečenje je doživel brežiški policist v soboto zvečer. Ustavil se je pri trgovini Lidl, kamor so bili že napoteni reševalci zaradi klica na številko policije 113, da tam na tleh leži okrvavljen moški. Reševalci so imeli z moškim precej opravka. Vidno opitega so prepričevali, da bi šel z njimi na pregled v bolnišnico, kar je s kriljenjem rok odklanjal. Med kriljenjem je udaril policista, ki se je ustavil, da bi pomiril situacijo, in mu presekal ustnico. Ocenili so, da bo bolj zalegla policijska celica kot zdravniška postelja, zato so ga začasno pridržali, opravili ogled kraja, nato pa 69-letnika izpustili v domačo oskrbo. Zaradi povzročitve lahke telesne poškodbe ga bodo kriminalisti kazensko ovadili.

15-letnica pobegnila od doma

Kriminalisti sektorja kriminalistične policije policijske uprave Novo mesto so v ponedeljek popoldne obravnavali sum kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja. Črnomaljski policisti so intervenirali v Lokvah, kamor so odšli skupaj z očetom pogrešane 15-letnice, ki je 28.decembra pobegnila od doma. Vstopili so v stanovanje, kjer se je nahajala, pri čemer je policistom več oseb (večinoma žensk), starih med 14 in 43 let, preprečilo izvedbo naloge. 15-letnica je izkoristila kratkotrajno prerivanje in skupaj s 15-letnim prijateljem pobegnila pred očetom in policisti. Šesterico udeleženih v dogodku (med njimi mladoletnica in mladoletnik), bodo kazensko ovadili, iskanje 15-letnice pa se nadaljuje.

J. A., foto: PGD Brežice