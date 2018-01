Na širšem seznamu tudi šest rokometašev iz našega konca

2.1.2018 | 17:00

Slovenska reprezentanca je lani na svetovnem prvenstvu v Parizu osvojila tretje mesto. Takole so se veselili po tekmi s Hrvaško. (Foto: Grega Wernig/M24)

Zreče, Novo mesto - Slovenska moška rokometna reprezentanca je po dveh dneh premora danes v Zrečah začela drugi del priprav na evropsko prvenstvo na Hrvaškem, ki bo med 12. in 28. januarjem. Na širšem seznamu selektorja Veselina Vujvića so tudi rokometaši iz našega konca - iz Posavja, Dolenjske in Ribnice, ki si bodo skušali priboriti mesto v reprezentanci.

Vujovič lahko za prvenstvo prijavi šestnajst igralcev, imel pa bo tudi možnost šestih menjav. Na širšem seznamu so tudi: Krčana Urh Kastelic in Nejc Cehte, Sevničan Blaž Janc, Trebanjec Miha Zarabec ter Ribničana Jan Grebenc in Nik Henigman, ki še naprej intenzivno trenira po posebnem programu.

Slovenija bo do prvenstva odigrala tri pripravljalne tekme. V Dolu pri Hrastniku se bo 4. januarja ob 19.00 pomerila z Iranom, dve pripravljalni tekmi pa bo igrala proti Srbiji - prva bo 9. januarja v Murski Soboti ob 19.00, druga pa dan pozneje v Velenju ob 18.00.

V prvem delu evropskega prvenstva v Zagrebu se bo najprej pomerila z Makedonijo (13. januar), nato z Nemčijo (15. januar), v zadnjem krogu pa še s Črno goro (17. januar).

R. N.