Načrtujejo nadaljnje urejanje industrijske cone

2.1.2018 | 18:30

Blaž Malenšek

Trebnje - Potem ko so uredili prvi del industrijske cone v Trebnjem, namerava občina komunalno opremiti še drugi del, in sicer enote P2, P3 in P4. Skupna vrednost naložbe znaša 944.00 evrov, več kot polovico denarja pa načrtujejo, da bodo dobili od ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, saj nameravajo projekt prijaviti na Dogovor za razvoj regij.

»Ministrstvo ima za jugovzhodno Slovenijo predvideno določeno kvoto denarja. Ta projekt imenuje Dogovor regij in v njem je 27 milijonov evrov, ki je namenjenih naložbam posebnega regijskega pomena. Ministrstvo je občini Trebnje prisodilo 2,3 milijona evrov. To je kvota, znotraj katere bi občina utegnila črpati denar, če bo imela prave projekte. Menimo, da je nadaljnja ureditev industrijske cone eden takšnih, zato pričakujemo odobritev denarja,« je na zadnji seji občinskega sveta dejal Blaž Malenšek iz podjetja Espri, ki je izdelalo investicijsko dokumentacijo.

Kot predvideva občinski podrobni prostorski načrt, bi bila industrijska cona tako v celoti urejena, je dejal Franci Starbek iz občinske uprave. Naložbo naj bi začeli še letos, zaključek pa je predviden septembra. Prebivalci Dolenje Nemške vasi, ki živijo v neposredni bližini cone, so imeli v preteklosti glede njenega urejanja precej pomislekov. Zato je svetnico Marijo Zupančič na seji zanimalo, kako je s predvideno in obljubljeno ureditvijo zelenega pasu. Župan Alojzij Kastelic ji je na kratko odvrnil, da bodo v sklopu naložbe poskrbeli tudi za tako imenovano zeleno bariero.

