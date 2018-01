Sreča v nesreči: traktor pokopal otroka, odnesel jo je z lažjimi poškodbami

3.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 12.19 uri je v Ambrusu, občina Ivančna Gorica, sredi vasi s cestišča zapeljal voznik traktorja s prikolico, naloženo s sekanci, in se prevrnil na streho. Posredovali so gasilci PGD Ambrus in Stična ter GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj nesreče, traktor stabilizirali, izpod njega rešili petletnega otroka in voznika traktorja, s pomočjo vitla postavili traktor in prikolico nazaj na kolesa ter počistili cestišče. Reševalci NMP Ljubljana in zdravnik iz ZD Ivančna gorica so lažje poškodovana otroka in voznika na kraju oskrbeli ter prepeljali v ljubljanski klinični center.

Iz pločevine so ga rešili gasilci

Ob 11.52 se je pod naseljem Dolenje Karteljevo, občina Novo mesto, na stari hitri cesti zgodila prometna nesreča. Voznik je z vozilom zapeljal s ceste, se prevrnil na streho in ostal ukleščen v vozilu. Gasilci GRC Novo mesto so poškodovanega voznika rešili iz zvite pločevine in ga predali v oskrbo reševalcem ZD Novo mesto. Odpeljan je bil v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci so počistili razlite tekočine, postavili avto na kolesa in odklopili akumulator.

M. K.