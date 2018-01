Stavijo na razvoj turizma, zato prenova strategije

3.1.2018 | 08:10

Šmarješki občinski svetniki na zadnji občinski seji

Šmarješke Toplice - Mesec dni je v javni obravnavi Strateški razvoj za razvoj in trženje turizma v destinaciji Šmarješke Toplice za obdobje 2017-2027, ko so mogoče pripombe in predlogi.

Dr. Tanja Lešnik Štuhec in Katarina Gunde iz občinske uprave

Občina, ki stavi na razvoj turizma, je strategijo na tem področju imela že od leta 2008, a po devetih letih se je zaradi novih smernic in aktivnosti pokazala potreba po prenovi. To so po besedah dr. Tanje Lešnik Štuhec s Fakultete za turizem Maribor, ki je izdelala novelacijo dokumenta, glavni razlogi.

Pri pripravi sta sodelovali dve skupini. Delovna, ki so jo tvorili različni ponudniki turističnih storitev v občini, predstavniki društev, občinski svetniki ter ostali zainteresirani domačini, se je sestala na štirih delavnicah, projektna skupina iz predstavnikov občine, fakultete, Term Šmarješke Toplice ter tukajšnjega turističnega društva, pa na šestih. Opravili so tudi dve terenski delavnici Od kmetije do kmetije ter Petek mladih, da bi kar čim več informacij pridobili iz okolja. Opravili so še osem intervjujev z glavnimi akterji v turizmu in z županjo, anketo so poslali na naslove društev, turističnih kmetij in ponudnikov.

Iz vsega naštetega so dobili štiri prioritete na področju turizma: mreženja, razvoja in trženja, promocije in trženja, ter razvoja podpornega okolja za kakovostna in konkurenčna doživetja. Udejanili jih bodo preko treh centrov: za kakovost destinacije Šmarješke Toplice, za trženje in za razvoj.

Besedilo in foto: L. Markelj