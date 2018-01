Z novo ploščo v novo leto

3.1.2018 | 09:40

Lojze Ogorevc (Foto: M. L.)

Brežice - Glasbenik Lojze Ogorevc iz Brežic je ob koncu lanskega decembra izdal novo ploščo z naslovom Vedno pel, nikoli štel. Zgoščenka prinaša petnajst pesmi, od ljudskih v priredbi do narodno zabavnih, s tem, da je za več skladb sam napisal besedilo in glasbo.

Nova plošča je jubilejna. Z njo lokalno in širše znani in priljubljeni brežiški glasbenik na najlepši način vstopa v leto 2018, v katerem bo zaznamoval petinštirideset let svojega glasbenega delovanja. Jubileju je posvetil tudi svojo pesem Vedno pel, nikoli štel, po kateri je naslovil tudi ploščo.

V svojih glasbeni dobi je veliko nastopal po Sloveniji in v tujini, tudi po Skandinaviji. »Imam nepozabne spomine na Slovence po svetu, z mnogimi od teh rojakov imamo iskrene in tesne stike. Iz tega je nastala tudi skladba Slovenija kliče, ker vem, kaj tem Slovencem pomeni domovina,« pravi.

Veliko ljudi ga pozna po svojevrstnem načinu zdravega življenja. »Narava je najboljši terapevt. Gibanje v naravi odpravlja težave. Mnogi se zapirajo vase in v razne tehnične zadeve, kot sta televizija in računalnik, to pa ni dobro,« pravi Lojze, ki približno polovico leta v naravi hodi bos. V začetku lanske zime je šel še po snegu malo brez čevljev.

»Narava navdihuje. Marsikatera glasbena ideja se pojavi v poglobljenem stiku z naravo,« pravi Lojze Ogorevc.

M. L.