Kočevski obiskali brezdomce

3.1.2018 | 08:45

Kočevje - Skupina učencev osnovne šole Ob Rinži iz Kočevja je tudi lani potrkala na vrata tamkajšnjega zavetišče za brezdomce s petimi posteljami za moške, odprtega leta 2008. Uporabnikom teh prostorov, v katerih se lahko oprhajo, obedujejo, družijo in prespijo, so ob okrasitvi božično novoletnega drevesca pripravili še kulturni program. Seveda so si želeli, je dejala učiteljica Branka Rajner, da bi predvsem izvedli, kaj jih je pahnilo na ulico oziroma v takšen način življenja, a ravno takrat ju v prostorih ni bilo.

Do pred kratkim je zavetišče toplo zavetje nudilo petim uporabnikom, zadnji mesec pa sta v njem le dva. »Na leto se jih sicer zamenja sedem osem, ki zaradi različnih okoliščin nimajo doma. Nekateri raje nekaj časa ostanejo na ulici, nato pa se vrnejo v zavetišče, so pa tudi taki, ki jih moti hišni red, za katerega morajo skrbeti sami, ob njih pa sta tudi dve prostovoljki,« je dejala Katarina Hiti, direktorica Centra za socialno delo Kočevje.

Milan Glavonjić