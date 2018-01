Projekt Ekoaktivni

3.1.2018 | 08:50

Mirna Peč - V zadnjem obdobju smo v osnovni šoli Toneta Pavčka izvedli kar nekaj dejavnosti v okviru projekta Ekoaktivni, pri katerem je v ospredju vzgajanje učencev in učenk v odgovorne in ozaveščene uporabnike naravnih virov.

Izvedli smo dve videokonferenci, ki sta potekali 14. in 19. decembra lani. Učenci naše šole smo prek programa Skype poklicali partnerski šolo iz Latvije (Annas Brigaderes pamatskola iz kraja Zelmeņi) in Italije (2 Circolo Didattico Cavour Marsala iz kraja Marsala). V slednji bo tudi naslednje srečanje. S prijatelji smo zapeli pesem in povedali, kako mi preživimo božične in novoletne praznike. Predstavili smo izdelke, ki smo jih naredili v času, ko se nismo videli. Povedali smo, da smo zbirali odpadni papir, zamaške in baterije.

19. in 20. decembra smo za bolšji sejem, ki ga bomo organizirali 4. januarja, zbirali igrače, oblačila in šolske potrebščine. Do 19. januarja pa poteka likovni natečaj, v katerem lahko sodelujejo vsi oddelki Osnovne šole Toneta Pavčka. Učenci morajo oblikovati motiv, ki bo opozarjal, da je potrebno varčevati z vodo in energijo, in dodati tudi sporočilo ali slogan, ki opozarja, kako pomembno je varčevanje z energijo in vodo.

Z dejavnostmi bomo nadaljevali tudi po novem letu in o njih poročali v novih prispevkih.

Pia Fornezzi Rezelj in Samo Brudar, člana novinarskega krožka OŠ Toneta Pavčka