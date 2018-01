Ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter veliko želja

3.1.2018 | 09:00

Senovo - Na zadnji šolski dan v minulem letu smo se učenci in strokovni delavci zbrali v kulturni dvorani. Z bogatim programom, ki so ga pripravili člani recitacijskega krožka in pevskega zbora z mentorji, smo obeležili slovenski državni praznik.

Program je bil preplet pete in govorjene besede: deklamacije, recitacije, dramski prizori, pevski zbor. Obudili smo dogodke v letu 1990 – predvsem plebiscit in veliko enotnost državljank in državljanov Republike Slovenije. Slišali smo pesmi o lepoti naše domovine, o vrednotah, ki jih moramo gojiti in živeti.

Konec proslave je bil ubran kot uvod v božično-novoletne praznike z izrečenimi željami po zdravju in vsem dobrem. Izrekla sta jih predsednik šolske skupnosti in ravnatelj.

In še naše voščilo bralcem:

Sto in več, tisoč in še več utrinkov je v mavrici življenja.

Roke se odpirajo objemu, voščilu – zdravja, sreče, dobrega si zaželimo.

Enkrat le je zadnji dan v letu, ko nitke želja so v srebrnem zaletu.

Čakamo novo stran vesoljne knjige, v srca vtisnemo želje in spomine.

Naj bo mirno leto, ki prihaja, naj bo preplet drobnih sreč.

Obdari naj vas s poezijo, obdaja nas vas svetloba, toplina in mir v srcu.

Novinarski krožek OŠ XIV. divizije Senovo

