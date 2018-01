Nagrade društva za Združene narode za Slovenijo semiškim učencem

3.1.2018 | 09:05

Prof. dr. Bojko Bučar z nagrajenci OŠ Belokranjskega odreda Semič

Semič, Ljubljana - V torek, 12. decembra, smo se nagrajenci natečaja na temo mednarodnega leta trajnostnega turizma za razvoj v spremstvu staršev odpeljali v Ljubljano. Tam nas je pričakala učiteljica Vlasta Henigsman, mentorica pri izdelavi naših likovnih del.

V bogato opremljeni Veliki sejni sobi Mestne občine Ljubljana, nas je lepo sprejel kar sam župan Mestne občine Ljubljana. Tam je potekala prireditev ob dnevu človekovih pravic, kjer nam je prof. dr. Bojko Bučar (predsednik Društva za Združene narode za Slovenijo) podal pozdravni nagovor in malo razložil njihovo delo. Nato smo si ogledali video poslanico, v kateri nam je António Guterres sporočil, da se moramo zavzemati za spoštovanje človekovih pravic. Slavnostni govornik Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, pa nam je s primeri iz svojega življenja, iz časa, ko je bil še osnovnošolec, na zanimiv način predstavil diskriminacijo (to je neenako obravnavanje posameznika v primerjavi z nekom drugim) in način, kako lahko pomagamo drugim.

Sledila je razglasitev in podelitev nagrad za izbrana likovna, literarna in fotografska dela. Takrat pa smo bili že vsi zelo nestrpni. Komisija je med številnimi poslanimi deli podelila devet nagrad za likovna dela, kar pet jih je šlo v roke učencem Osnovne šole Belokranjskega odreda Semič. Nagrade smo prejeli: Špela Turk iz 3. razreda, Rebeka Adamič in Dalia Mujkić iz 6. a razreda ter Leon Pečavar in Marko Kofalt iz 7. b razreda. Po proslavi je sledila pogostitev v sosednjih prostorih Velike sejne sobe, potem pa smo se v spremstvu staršev sprehodili preko Tromostovja k Prešernovemu spomeniku in si ogledali praznično okrašeno Ljubljano.

Rebeka Adamič in Dalia Mujkić, 6. a