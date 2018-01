Tradicionalni pohod z lučkami vrtca Mehurčki

3.1.2018 | 08:55

Novo mesto - V decembru se v vrtcu poleg drugih dejavnosti dogaja še veliko dogodkov, ki nas popeljejo novem letu naproti. V enoti Mehurčki povabimo dedke in babice, s katerimi izvedemo delavnico izdelave lantern. Za njihov obisk skupaj z otroki spečemo praznične kekse. Temu dogodku pa sledi še tradicionalni pohod z lučkami z družinami. Pot nas pelje iz Ragovske ulice v stari del mestnega jedra.

Letos smo naš pohod zaključili v knjižnici Mirana Jarca z ogledom predstave Neubogljivi mucek, ki so ga pripravile delavke iz knjižnice. Na presenečenje vseh nas pa je ob koncu potrkal na vrata še en dobri mož…ki je vse otrokom na obraz pričaral širok nasmeh.

Pohoda se je letos kljub mrazu udeležilo kar 14 družin in verjamemo, da bo tudi v naslednjih letih to tradicijo vredno ohraniti.

Zahvaljujemo se knjižnici Mirana Jarca in njihovim delavkam za ves trud, ki so ga vložile v predstavo in priklicale zadovoljstvo otrok. Velika pohvala pa zagotovo vsem družinam, ki ste se udeležile našega pohoda.

Alenka Jeglič

Galerija