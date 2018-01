Moškega z nožem v vrat, 57-letnik poškodbam podlegel

3.1.2018 | 10:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

S PU Ljubljana so danes sporočili, da so jih na silvestrsko nedeljo svojci obvestili o pogrešanem 57-letniku, njihovem sorodniku iz Ivančne Gorice, ki ga niso videli že nekaj dni. Policisti so odšli na njegov dom in tam našli truplo pogrešanega.

»Na podlagi prvih zbranih obvestil so bili podani razlogi za sum, da je bilo izvršeno nasilno kaznivo dejanje. Opravljen je bil ogled kraja kaznivega dejanja, ki sta se ga udeležili tudi državna tožilka in preiskovalna sodnica, ki je tudi vodila ogled. Za pokojnika je odredila sodno obdukcijo,« je danes sporočila Nataša Pučko, predstavnica za odnose z javnostmi ljubljanske policijske uprave.

Z nadaljnjo kriminalistično preiskavo so še ugotovili, da je bil 57-letnik doma v družbi s 30-letnim znancem, državljanom BIH. Moška sta se sprla, v nadaljevanju pa ga je 30-letnik z nožem zabodel v predel vratu. Zaradi poškodb je 57-letnik na kraju umrl.

»Kriminalisti so osumljencu odvzeli prostost in ga včeraj s kazensko ovadbo predali v postopek dežurnemu preiskovalnemu sodniku OS v Ljubljani, ki je zanj odredil pripor,« je zaključila Pučkova.

M. M.