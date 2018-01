Z avtom zletel s ceste, trčil v skalo in se prevrnil; mladoletni voznik trčil v drevo

3.1.2018 | 13:30

Ilustrativna fotografija, arhiv DL

Včeraj nekaj pred 12. uro so bili policisti PU Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na cesti pri Dolenjem Karteljevem. Opravili so ogled in ugotovili, da je 19-letni voznik vozil osebni avtomobil iz smeri Karteljevega proti Novem mestu. Zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste, kjer je trčil v skalo in se z vozilom prevrnil. Lažje poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Povzročitelj nesreče brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Okoli 14. ure se je zgodila prometna nesreča na cesti Mirna Peč - Novo mesto. 15-letni voznik je vozil osebni avtomobil po regionalni cesti, v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Povzročitelj se v nesreči ni poškodoval. Policisti so še ugotovili, da je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil Renault clio, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Mladoletniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brežiški policisti prijeli vlomilca

Včeraj popoldne so bili brežiški policisti obveščeni o vlomu v zdravstveno ustanovo v Brežicah, kjer je storilec v objekt vlomil skozi vrata in jih poškodoval. Takoj so se odzvali in pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilca. V bližini so izsledili in prijeli 29-letnega osumljenca, katerega so v preteklosti že obravnavali zaradi tovrstnih kaznivih dejanj. Kot so sporočili s PU Novo mesto, okoliščine vloma še preiskujejo in bodo po zaključeni preiskavi z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

S. G.