Zakaj naj bi stavkali v DSO Novo mesto?; Kaj ste lani najraje brali?

3.1.2018 | 17:45

Del zaposlenih v Domu starejših občanov Novo mesto je za sredo, 10. januarja, napovedal stavko. Ta bo predvidoma trajala dve uri, med 9. in 11. uro, po napovedi stavkovnega odbora Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije pa naj bi se nadaljevala vsak delovnik v istem času do izpolnitve stavkovnih zahtev. Vodstvo doma medtem upa, da bodo še pred sredo našli rešitev. Mi pa smo preverjali, kakšno je stanje zaposlenih v domu in kateri so glavni razlogi, da so se odločili za stavko.

NOV REGIJSKI SKAKALNI CENTER?

Smučarski skoki imajo v Mirnski dolini bogato tradicijo, ki seže v 60. leta prejšnjega stoletja. Mnogi se spominjajo številnih tekmovanj, ki pa so dokončno zamrla s propadom skakalnic v Zabrdju. Z odprtjem nove 8-metrske skakalnice pri mirnski osnovni šoli konec leta 2012 so vnovič okrepili predvsem delo z mladimi, a za ohranitev skakalne tradicije potrebujejo večje skakalnice. Zato občina načrtuje postavitev regijskega skakalnega centra, ki bo pokrival potrebe Dolenjske in Bele krajine.

PORTALA ZABELEŽILA PREKO 20 MILIJONOV OGLEDOV

Poleg tedenske tiskane izdaje Dolenjskega lista in mesečne priloge Živa v naši medijski hiši skrbimo še za portala, ki se medsebojno tudi vsebinsko dopolnjujeta in povezujeta. S klikom na Dolenjskilist.si (ali na Lokalno.si) ste vsakodnevno obveščeni o aktualnem dogajanju na Dolenjskem, v Beli krajini, Posavju, Suhi krajini ter na Ribniško-Kočevskem. V letu 2017 ste pridno klikali na oba portala, kar potrjujejo tudi številke. Na portalu Dl.si smo presegli osem milijonov ogledov (leto prej je bila številka malce manjša od osmih milijonov), na Lokalno.si pa smo tudi v tem letu presegli 12 milijonov ogledov. V tiskani izdaji Dolenjskega lista pa preberite, kaj ste lani najraje brali.

Velik del časopisa pa smo namenili tudi pregledu pomembnejšega dogajanja v naših regijah. V rubriki Bilo je leta 2017 boste kar na 10 straneh lahko obudili spomin na najpomembnejše dogodke.

Leto bo uspešno tudi, če boste dobro informirani. Za to bomo še naprej skrbeli zaposleni na Dolenjskem listu, ki si želimo obilo dobrih novic, da jih bomo lahko delili z vami.