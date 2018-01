V črnomaljskem domu starejših občanov se je začela sanacija po požaru

Dom starejših občanov Črnomelj

Trakt, ki so ga začeli obnavljati, je bil do danes zaprt.

Pri zabojnikih je bilo med prazniki še pohištvo in inventar, ki ga je uničil požar.

Črnomelj - Danes se je v Domu starejših občanov Črnomelj začela sanacija po požaru, ki je 17. decembra izbruhnil v enem od traktov drugega nadstropja. Kot je povedala direktorica Valerija Lekić Poljšak, imajo danes v hiši električarje in zidarje. "Sanirali bomo posledice požara in prenovili etažo,« je pojasnila in dodala, da terminski plan predvideva, da bodo dela končana do konca februarja. V požaru je nastalo za slabih 130 tisočakov škode, obrtniška in gradbena dela so ocenjena na 270 tisoč evrov (z DDV), skupaj z novo opremo pa naj bi plačali 327 tisočakov.

Del stroškov bodo plačali z odškodnino, ki jim jo bo izplačala zavarovalnica, nekaj naj bi prispevala država, tako je ob obisku po požaru obljubila ministrica ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač, nekaj pa bo plačal sam dom starejših občanov. Trenutno so stanovalci iz trakta, ki ga prenavljajo, naseljeni v drugih sobah, do konca sanacije pa novih ne bodo sprejemali.

Sicer smo med prazniki obiskali črnomaljski dom starejših občanov, ki bo letos obeležil 30-letnico delovanja, in v jutrišnji izdaji Dolenjskega lista podrobneje pišemo o tem, kako so požar doživeli oskrbovanci in zaposleni, pa tudi kdo vse jim je pomagal pri čiščenju požarišča. Izvedeli pa boste tudi, kako so silvestrovali.

