FOTO: Je Dane dva dni zaboden ležal v hiši?

3.1.2018 | 15:55

Hiša pokojnega Daneta je danes samevala.

Na mizi pred hišo je bila sveča.

Lučarjev Kal je vas, ki je od Ivančne Gorice oddaljena okoli šest kilometrov.

Lučarjev Kal - Danes dopoldne je Policijska uprava Ljubljana že poslala kratko poročilo o tem, da so policisti v okolici Ivančne Gorice v nedeljo našli zabodenega 57-letnika, ki so ga domači že nekaj dni pogrešali. Moškega naj bi z nožem pokončal 30-letnik, državljan Bosne in Hercegovine, ki je zdaj v priporu.

Danes je na vasico Lučarjev Kal, ki jo sicer poznamo po turističnih prireditvah, kakršne so košnja na stari način (s koso), izbor naj pridelkov občine in srečanje starodobnikov, prijetno sijalo sonce. Bilo je pomladansko toplo in verjetno smo tudi zaradi tega srečali veliko domačinov.

"Sredi vasi se je to zgodilo. Tam je bilo zadnje čase nevzdržno. Hiša pokojnega Daneta in tista nad njim sta postali zbirališče klošarjev. Cele noči so popivali in razgrajali," pove eden od vaščanov in pokaže na nizko hišo, nekaj metrov od glavne ceste.

Kaj točno se je prejšnji teden dogajalo v hiši pokojnega, ne ve nihče, so pa sogovorniki prepričani, da je njegov žalostni konec povezan s pijančevanjem.

"Tale možakar, ki ga je zabodel, saj niti ne vem, kako mu je ime, je pri njem živel zadnje mesece. Ne vem, kaj sta imela, vem pa, da so Daneta domači pogrešali že nekaj dni. Veste, brat živi v hiši poleg. Ko so hoteli v njegovo hišo, jih menda tale fant ni spustil noter, zato so poklicali policijo. Pravijo, da je bil Dane mrtev že od petka," pove vaščanka.

Kako je to mogoče, da človeka zabodeš z nožem in potem živiš ob njem, dokler te čez dva dni ne obišče policija? "Pa ne samo to, menda je šel v tem času z Danetovo bakomat kartico še v Ivančno dvignit denar!" še izvemo.

"Se nam je kar zdelo, da se bo enkrat nekaj hudega zgodilo. Veste, Dane je bil včasih zelo sposoben električar, imel je svoje podjetje. Uspešen je bil, z ženo sta v Ivančni Gorici zgradila hišo, imela otroke, potem sta se pa ločila in se je preselil sem, v svojo rojstno hišo. To je bil začetek njegovega konca. Vdal se je pijači."

Nataša Pučko s PU Ljubljana je za Dolenjski list povedala, da sta bila tako osumljeni 30-letnik kot žrtev že obravnavana s strani policije. "Med drugim

tudi za kazniva dejanja, vendar ne z elementi nasilja."

Tekst in foto: Janja Ambrožič