Obstala na prehitevalnem pasu

4.1.2018 | 07:00

Včeraj ob 14.01 uri je na avtocesti A2 pri Medvedjeku, občina Trebnje, osebno vozilo zadelo v sredinsko zaščitno ograjo in obstalo na prehitevalnem voznem pasu. Gasilci PGD Trebnje so prometno in požarno zavarovali kraj, prenesli poškodovano voznico do reševalnega vozila in odklopili akumulator. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanko odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Pod nadstreškom zagorel avto

Ob 20.07 je na Kolodvorski cesti v Kočevju zagorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Kočevje so vozilo izvlekli izpod nadstreška in zavarovali kraj dogodka. Vozilo so pogasili in pregledali. Pregledali so tudi ožgan nadstrešek ter posuli razlite motorne tekočine z absorbenti.

Gorele saje

Včeraj ob 12.28 uri so gorele saje v dimniku stanovanjske hiše v Rodinah pri Trebnjem. Gasilci PGD Trebnje, Ponikve, Lukovek in Račje selo so s prahom pogasili ogenj, očistili dimno tuljavo, pregledali okolico dimnika s termo kamero in prezračili prostore.

Vodo prekuhavajte

Komunala Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti od 30.12.2017 neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZLOGANJE1. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

